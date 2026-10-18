Anmelderekord bei Vienna City Marathon: Hauptbewerb bereits ausverkauft

So früh wie noch nie: Bereits ein halbes Jahr vor dem Startschuss am 17. und 18. April 2027 sind die Startplätze für die drei größten Bewerbe des Vienna City Marathon restlos vergeben.

Die Nachfrage nach Startplätzen ist enorm. Bereits im September mussten die Anmeldungen für die Königsdisziplin über 42,195 Kilometer, den Wiener Städtische Halbmarathon sowie den Powerade Staffelmarathon geschlossen werden. Mit rund 15.000 Registrierungen – ein Plus von gut 2.000 Teilnehmenden im Vergleich zum Vorjahr – setzt sich der klassische Marathon erstmals an die Spitze des Event-Portfolios. Insgesamt erwarten die Veranstalter an diesem Wochenende etwa 50.000 Läufer. Damit ist der VCM neben dem Wörthersee Marathon das einzige Event in Österreich, bei dem die volle Marathondistanz das größte Feld stellt.

Junge Zielgruppen, Klassik und europäische Serie

Vor allem Frauen sowie die Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen sorgen für den aktuellen Aufschwung. Zwei Faktoren befeuern das Interesse zusätzlich: Die neue europäische Laufserie „European Marathon Classics“, die acht Top-Marathons verbindet, sowie das beliebte „Konzert zum Marathon“. Bei diesem musikalischen Auftakt spielen am Samstag, dem 17. April, VCM-Teilnehmende gemeinsam mit den Wiener Symphonikern im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins.

Läufe über fünf und zehn Kilometer sind geöffnet

Da die Kapazitäten für einen einzelnen Tag ausgeschöpft sind, arbeitet die Geschäftsführung um Kathrin Widu und Dominik Konrad bereits an neuen, wachstumsorientierten Konzepten für die Zukunft. Aktuell sind Anmeldungen nur noch für den „Vienna 5K“ am Samstagabend und den „Tchibo Coffee Run 10K“ am Sonntagfrüh sowie die Nachwuchs- und Inclusion-Bewerbe möglich. Für die ausverkauften Distanzen wurde eine Warteliste eingerichtet – mehr Informationen findest du auf der Website.