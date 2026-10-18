Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Wie die Polizei berichtet, soll das Kind laut ersten Zeugenaussagen zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn gelaufen sein.
Wien
18/10/2026
Unfall

Fünfjähriger von Auto erfasst: Bub bei Unfall in Wien schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Penzing: Ein fünfjähriger Bub wurde am Samstag von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind erlitt einen Beinbruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, kam es gegen 13 Uhr auf der Penzinger Straße im 14. Wiener Gemeindebezirk zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein erst fünfjähriger Bub wurde dabei von einem Auto erfasst und verletzt. Wie die Polizei berichtet, soll das Kind laut ersten Zeugenaussagen zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn gelaufen sein. Dabei dürfte der Bub ein herannahendes Auto übersehen haben.

Autofahrer versuchte noch auszuweichen: 5-Jähriger schwer verletzt

Der 31-jährige Lenker des Pkw gab gegenüber der Polizei an, noch versucht zu haben, dem Kind auszuweichen. Dennoch konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fünfjährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt der Bub einen Bruch des linken Beines. Die alarmierte Berufsrettung Wien versorgte das verletzte Kind noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch und brachte es anschließend in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at