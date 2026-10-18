Fünfjähriger von Auto erfasst: Bub bei Unfall in Wien schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Penzing: Ein fünfjähriger Bub wurde am Samstag von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind erlitt einen Beinbruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei berichtet, soll das Kind laut ersten Zeugenaussagen zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn gelaufen sein.

Wie die Polizei berichtet, soll das Kind laut ersten Zeugenaussagen zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn gelaufen sein.

Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, kam es gegen 13 Uhr auf der Penzinger Straße im 14. Wiener Gemeindebezirk zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein erst fünfjähriger Bub wurde dabei von einem Auto erfasst und verletzt. Wie die Polizei berichtet, soll das Kind laut ersten Zeugenaussagen zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn gelaufen sein. Dabei dürfte der Bub ein herannahendes Auto übersehen haben.

Autofahrer versuchte noch auszuweichen: 5-Jähriger schwer verletzt

Der 31-jährige Lenker des Pkw gab gegenüber der Polizei an, noch versucht zu haben, dem Kind auszuweichen. Dennoch konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fünfjährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt der Bub einen Bruch des linken Beines. Die alarmierte Berufsrettung Wien versorgte das verletzte Kind noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch und brachte es anschließend in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.