Raubüberfall auf 81-Jährigen in Wien-Favoriten: Tatverdächtiger ausgeforscht

Am Samstag gegen 7 Uhr ist es in Wien-Favoriten zu einem Raub einem 81-jährigen Passanten gekommen, wie die Polizei berichtet.

Am Samstag gegen 7 Uhr ist es in Wien-Favoriten zu einem Raub an einem 81-jährigen Passanten gekommen, wie die Polizei berichtet.

Am Samstag gegen 7 Uhr ist es in Wien-Favoriten zu einem Raub an einem 81-jährigen Passanten gekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein zunächst unbekannter Mann versuchte, dem Pensionisten die Tasche zu entreißen. „Da der Pensionist diese festhielt, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Tatverdächtige den Mann zu Boden stieß. Anschließend nahm er die Tasche an sich und flüchtete“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Zeugen beobachteten Unbekannten

Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und verfolgten den Flüchtenden. Einer von ihnen sah, wie der mutmaßliche Täter die Tasche im Bereich des Wielandparks wegwarf und brachte sie dem Opfer zurück. Auch die gestohlene Geldbörse wurde wenig später ohne Inhalt gefunden und zurückgegeben. Der 81-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Festnahmeanordnung erlassen

Die Sofortfahndung der alarmierten Polizei verlief zunächst ergebnislos. Durch eine detaillierte Personenbeschreibung forschten die Beamten jedoch einen 26-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen aus. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann verfügt über keine Meldeadresse im Bundesgebiet. Die Staatsanwaltschaft Wien erließ eine Festnahmeanordnung. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.