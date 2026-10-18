Streit unter Ex-Geschäftspartnern: Plötzlich ist Messer im Spiel

Ein Streit um Geldschulden ist am Samstagabend in Wien-Favoriten eskaliert. Ein 39-Jähriger steht im Verdacht, seinem ehemaligen Geschäftspartner ein Messer an den Hals gehalten und ihn mit dem Umbringen bedroht zu haben.

In der Garage eines Mehrparteienhauses in Wien-Favoriten kam es am Samstagabend, dem 17. Oktober 2026, gegen 21.30 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zwei ehemalige Geschäftspartner gerieten aufgrund von Geldschulden aneinander. Laut Landespolizeidirektion Wien steht ein 39-jähriger türkischer Staatsangehöriger im Verdacht, seinem 38-jährigen Kontrahenten zunächst einen Faustschlag versetzt und ihn gewürgt zu haben. Anschließend hielt er ihm laut Polizei ein Klappmesser an den Hals und bedrohte ihn mit dem Umbringen.

©LPD Wien | In einer Garage in Wien-Favoriten soll ein 39-Jähriger seinem ehemaligen Geschäftspartner ein Klappmesser an den Hals gehalten haben.

Freunde greifen ein

Doch der 38-Jährige war nicht alleine in der Garage. Freunde des Mannes bekamen die Auseinandersetzung mit und eilten ihm zu Hilfe. Sie trennten die beiden ehemaligen Geschäftspartner voneinander. Dadurch gelang es dem leicht verletzten 38-Jährigen, aus der Garage zu flüchten und die Polizei zu verständigen.

Schlagring im Auto

Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse trafen den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später an seiner Wohnadresse an. Der 39-Jährige bestritt die Vorwürfe, gab allerdings an, ein Klappmesser in seinem Auto aufzubewahren. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs machten die Polizisten weitere Funde: Neben der mutmaßlichen Tatwaffe entdeckten sie ein zweites Klappmesser sowie einen Schlagring. Alle drei Gegenstände wurden sichergestellt.

39-Jähriger festgenommen

Für den 39-Jährigen endete der Vorfall mit einer vorläufigen Festnahme. Zudem wurden gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der Mann wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und nach den Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt.