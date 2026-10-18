2,1 Millionen Euro Falschgeld: Ermittler zerschlagen Rip-Deal-Bande

In einer spektakulären, länderübergreifenden Aktion gelang der Wiener Polizei gemeinsam mit internationalen Behörden ein historischer Schlag gegen die organisierte Kriminalität.

Drei Verdächtige wurden festgenommen und 2,1 Millionen Euro Falschgeld sichergestellt. Der Erfolg basiert auf dem richtigen Riecher eines österreichischen Immobilienunternehmers.

Das hat sich zugetragen

Dieser wollte im August 2026 eine Luxusvilla im spanischen Marbella verkaufen. Angeboten hatte sich ein vermeintlich seriöses Schweizer Konsortium. Nach Treffen vor Ort vereinbarten die Parteien für den 6. Oktober eine Baranzahlung von 1,8 Millionen Euro in Marbella. Im Gegenzug sollte der Sohn des Unternehmers zeitgleich in Wien eine Provision von 300.000 Euro in Goldmünzen an die Vermittler übergeben.

Opfer lockte Täter in die Falle

Tatsächlich handelte es sich um einen klassischen „Rip-Deal“: Die Kriminellen planten, das Gold einzustreichen und das Opfer mit Falschgeld abzuspeisen. Doch der Unternehmer schöpfte Verdacht, stieß bei Netz-Recherchen auf die Spezialeinheit „Rip-Deal Unit Vienna“ des Landeskriminalamts Wien und schaltete die Ermittler ein. Gemeinsam stellten sie den Tätern eine Falle.

©Policía Nacional, Spanien | In einer spektakulären, länderübergreifenden Aktion gelang der Wiener Polizei gemeinsam mit internationalen Behörden ein historischer Schlag gegen die organisierte Kriminalität.

Koordinierter Zugriff in Österreich und Spanien

Am 6. Oktober schlug die Polizei zeitgleich in Wien und Marbella zu. Unter Einbindung von Europol, der spanischen Policía Nacional und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden drei Männer im Alter von 27, 30 und 53 Jahren festgenommen. Die Verdächtigen – Angehörige eines spezialisierten Roma-Clans – bringen es zusammen auf 30 Vorstrafen in mindestens fünf EU-Ländern. Neben den Festnahmen stellten die Beamten gefälschte Euro-Scheine im Wert von rund 2,1 Millionen Euro sicher. Es ist der bisher größte Lockfallenerfolg dieser Art in der Geschichte der österreichischen Kriminalpolizei.