2,1 Millionen Euro Falschgeld: Ermittler zerschlagen Rip-Deal-Bande
In einer spektakulären, länderübergreifenden Aktion gelang der Wiener Polizei gemeinsam mit internationalen Behörden ein historischer Schlag gegen die organisierte Kriminalität.
Drei Verdächtige wurden festgenommen und 2,1 Millionen Euro Falschgeld sichergestellt. Der Erfolg basiert auf dem richtigen Riecher eines österreichischen Immobilienunternehmers.
Das hat sich zugetragen
Dieser wollte im August 2026 eine Luxusvilla im spanischen Marbella verkaufen. Angeboten hatte sich ein vermeintlich seriöses Schweizer Konsortium. Nach Treffen vor Ort vereinbarten die Parteien für den 6. Oktober eine Baranzahlung von 1,8 Millionen Euro in Marbella. Im Gegenzug sollte der Sohn des Unternehmers zeitgleich in Wien eine Provision von 300.000 Euro in Goldmünzen an die Vermittler übergeben.
Opfer lockte Täter in die Falle
Tatsächlich handelte es sich um einen klassischen „Rip-Deal“: Die Kriminellen planten, das Gold einzustreichen und das Opfer mit Falschgeld abzuspeisen. Doch der Unternehmer schöpfte Verdacht, stieß bei Netz-Recherchen auf die Spezialeinheit „Rip-Deal Unit Vienna“ des Landeskriminalamts Wien und schaltete die Ermittler ein. Gemeinsam stellten sie den Tätern eine Falle.
Koordinierter Zugriff in Österreich und Spanien
Am 6. Oktober schlug die Polizei zeitgleich in Wien und Marbella zu. Unter Einbindung von Europol, der spanischen Policía Nacional und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden drei Männer im Alter von 27, 30 und 53 Jahren festgenommen. Die Verdächtigen – Angehörige eines spezialisierten Roma-Clans – bringen es zusammen auf 30 Vorstrafen in mindestens fünf EU-Ländern. Neben den Festnahmen stellten die Beamten gefälschte Euro-Scheine im Wert von rund 2,1 Millionen Euro sicher. Es ist der bisher größte Lockfallenerfolg dieser Art in der Geschichte der österreichischen Kriminalpolizei.
Empfehlungen der Kriminalprävention
- Reise für den Verkauf eigener – vor allem luxuriöser – Gegenstände nicht ins Ausland. Lasse dich nicht ins Ausland locken
- Sei achtsam und werde misstrauisch, wenn der potenzielle Käufer keine Anstalten macht, über den Kaufpreis zu verhandeln
- Stelle Nachforschungen über Ihre Geschäftspartner an und lasse dir sich Referenzen der Käufer vorweisen – gerade bei Verkäufen von Luxusgütern
- Erstatte nach einem Rip-Deal jedenfalls auch im Inland Anzeige und nicht nur im Ausland