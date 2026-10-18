Vater gegen Beziehung: Bedrohte Freund der Tochter mit Tod

Weil er die Beziehung seiner Tochter nicht akzeptierte, kam es am Samstagabend in Favoriten zu einer heftigen Auseinandersetzung. Ein 53-Jähriger steht im Verdacht, den Freund seiner Tochter mit dem Umbringen bedroht zu haben.

In Wien-Favoriten eskalierte ein Streit um die Beziehung einer 22-Jährigen. Ihr Vater (53) steht im Verdacht, ihren Freund mit dem Umbringen bedroht zu haben.

In Wien-Favoriten eskalierte ein Streit um die Beziehung einer 22-Jährigen. Ihr Vater (53) steht im Verdacht, ihren Freund mit dem Umbringen bedroht zu haben.

Am Samstagabend, dem 17. Oktober 2026, kam es gegen 19.30 Uhr vor einem Wohnhaus in Wien-Favoriten zu einem Streit zwischen einer 22-jährigen Frau, ihrem 53-jährigen Vater und ihrem 27-jährigen Freund. Laut Landespolizeidirektion Wien war die Ablehnung der Beziehung durch den Vater der mutmaßliche Auslöser. Im Verlauf der Auseinandersetzung eskalierte die Situation.

Freund mit Tod bedroht

Nach Angaben der Polizei packte der 53-Jährige den Freund seiner Tochter am Kragen, riss ihn an den Haaren und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Die Drohung richtete sich gegen eine Fortsetzung der Beziehung zu seiner Tochter. Als die 22-Jährige versuchte, die Situation zu beruhigen, geriet auch sie ins Visier ihres Vaters. Laut Polizei bedrohte der Mann auch seine Tochter gefährlich. Anschließend verließ er den Ort des Geschehens.

Tochter rief Polizei

Nach dem Vorfall verständigte die 22-Jährige die Polizei. Gegenüber den eingetroffenen Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten schilderten sie und ihr Freund die Auseinandersetzung. Die Polizisten erreichten den 53-Jährigen daraufhin telefonisch. In weiterer Folge begab sich der Mann zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion.

Mann wurde angezeigt

Dort sprachen die Beamten gegen den 53-jährigen jordanischen Staatsangehörigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte eine Anzeige wegen des Verdachts der schweren Nötigung, der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.