Dieb brach in Wiener Imbiss ein: Besitzer schaute über Live-Kamera zu

Ein Imbiss-Besitzer überführte einen Einbrecher im 17. Wiener Gemeindebezirk auf frischer Tat. Über seine Überwachungskamera sah er live zu, wie der Täter die Tür eintrat – kurz darauf klickten die Handschellen.

Dank Live-Video überführt: Der 29-jährige Verdächtige wurde kurz nach dem Einbruch von der Polizei festgenommen.

Dank Live-Video überführt: Der 29-jährige Verdächtige wurde kurz nach dem Einbruch von der Polizei festgenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug ein 29-jähriger Mann bei einem Imbissstand im Bezirk Hernals zu. Der Geschäftsinhaber bemerkte die Tat sofort auf seinem Smartphone: Eine installierte Videoüberwachungsanlage übertrug live, wie der Unbekannte die Eingangstür des Standes gewaltsam auftrat und anschließend im Innenraum vermutlich nach Bargeld und Wertgegenständen suchte.

Schnelle Festnahme nach Sofortfahndung

Der Täter flüchtete kurz darauf scheinbar ohne Beute vom Tatort. Doch der Besitzer hatte bereits die Polizei alarmiert. Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring leiteten umgehend eine Sofortfahndung ein und trafen den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe der Tatörtlichkeit an.

Mann war polizeilich bekannt

Ein Abgleich mit den gestochen scharfen Aufnahmen der Videoüberwachung brachte die Gewissheit: Der 29-jährige Staatenlose konnte eindeutig als der Einbrecher identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, ist der Mann bereits mehrfach polizeilich bekannt. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.