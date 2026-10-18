Anrainer fühlt sich durch Lärm belästigt, dann zielte Mann mit „Waffe“ auf ihn

Ein heftiger Streit zwischen einem Passanten und einem Taxilenker sorgte am Samstagabend auf der Landstraßer Hauptstraße im 3. Wiener Gemeindebezirk für einen Großeinsatz der Polizei. Ein Mann zog schließlich sogar eine Waffe.

Waffeneinsatz nach Streit im 3. Bezirk: Die Polizei stellte eine Schreckschusspistole und Drogen sicher.

Waffeneinsatz nach Streit im 3. Bezirk: Die Polizei stellte eine Schreckschusspistole und Drogen sicher.

Gegenstand des Einsatzes war eine Auseinandersetzung mitten auf der Straße, auf die besorgte Zeugen die Polizei per Notruf aufmerksam machten. Ein 45-jähriger Anrainer fühlte sich durch den Lärm belästigt und rief von seinem Balkon etwas in Richtung der Streitenden hinab. Daraufhin reagierte ein 47-jähriger Österreicher völlig über: Er zog eine vermeintlich echte Schusswaffe und zielte direkt auf den Anrainer, teilt die Wiener Polizei mit.

Drogen und Schreckschusspistole sichergestellt

Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Juchgasse trafen kurz darauf am Einsatzort ein und konnten den mutmaßlichen Täter rasch anhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten eine Schreckschusspistole samt passender Munition sowie eine kleine Menge Koks sicher, heißt es weiter.

Bereits aufrechtes Waffenverbot

Wie sich herausstellte, galt für den 47-Jährigen bereits ein behördliches Waffenverbot. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wegen gefährlicher Drohung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Suchtmittelgesetz angezeigt.