Neues Hochhaus und riesiger Dachpark für Wien geplant

Ein neues Hochhaus, mehr Grünflächen und ein öffentlich zugänglicher Dachpark: Im Wiener Bezirk Landstraße soll ein bisher wenig einladendes Gebiet rund um die Südosttangente völlig neu gestaltet werden.

Im Wiener Stadtteil Erdberg stehen größere Veränderungen bevor. Das Gebiet zwischen Erdbergstraße, Franzosengraben, Baumgasse und Nottendorfer Gasse soll in den kommenden Jahren aufgewertet werden. Geplant sind unter anderem ein neues Hochhaus, attraktive Aufenthaltsbereiche und zusätzliche Grünflächen. Wie die Stadt Wien in einer Aussendung mitteilt, wurde das entsprechende städtebauliche Leitbild am 13. Oktober 2026 von der Stadtentwicklungskommission beschlossen.

Dachpark so groß wie 25 Tennisfelder

Ein besonderes Highlight der Pläne ist ein öffentlich zugänglicher Dachpark mit einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern. Das entspricht etwa der Größe von 25 Tennisfeldern. Entstehen soll dieser im Zusammenhang mit einem neuen Hochhausprojekt an der Erdbergstraße. Die bestehende Park-&-Ride-Anlage Erdberg soll dabei weitgehend erhalten bleiben und durch ein Hochhaus der Bauträgerin ARWAG ergänzt werden. „Wir starten die Transformation rund um die Tangente in Erdberg“, erklärt Wiens Planungsstadträtin Ulli Sima. Der Wunsch nach mehr Grünraum und attraktiven Aufenthaltsflächen sei groß. Der geplante Dachpark werde dabei ein besonderer Blickfang.

Mehr Leben unter der Tangente

Auch die Flächen direkt unter der Südosttangente sollen künftig anders genutzt werden. Dort befindet sich derzeit noch ein Busbahnhof, der künftig zum Handelskai übersiedeln soll. Für die frei werdenden Bereiche sind verschiedene Nutzungsmöglichkeiten vorgesehen. Denkbar sind Sport- und Spielangebote, Erholungsflächen, gastronomische Einrichtungen sowie Bereiche, in denen sich Menschen ohne Konsumzwang aufhalten können. Auch neue Fußwege und eine bessere Verbindung zwischen den einzelnen Flächen sind Teil der Überlegungen.

Bevölkerung wünscht sich mehr Grün

Bei der Planung wurden auch die Wünsche der Bevölkerung berücksichtigt. An einer Online-Umfrage im September und Oktober 2025 beteiligten sich fast 800 Personen. Besonders häufig genannt wurden mehr Grünflächen, ein höheres Sicherheitsgefühl und eine bessere Aufenthaltsqualität. Mehr als 80 Prozent der Befragten wünschen sich zudem die Möglichkeit, ihre Pausen im Freien zu verbringen.

Wann wird gebaut?

Bis zur Umsetzung wird es allerdings noch dauern. Für das geplante Hochhaus soll 2027 ein Architekturwettbewerb stattfinden. Anschließend ist der Start des Widmungsverfahrens vorgesehen. Ein konkreter Baubeginn wurde noch nicht genannt. Interessierte können sich bereits im November über die Pläne informieren. Am 4. November 2026 findet von 18 bis 19.30 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung statt. Anmeldungen sind unter mitreden@ma21.wien.gv.at mit dem Stichwort „Schnittstelle Erdberg“ möglich. Zusätzlich ist für den 9. November 2026 von 14.30 bis 18.30 Uhr eine Informationsausstellung in der Erdbergstraße 202, 1. Obergeschoss, im Gebäude der Wiener Linien geplant.