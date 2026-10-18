Nebel verschwindet: Sonne setzt sich am Vormittag überall durch

Der Tag beginnt stellenweise noch mit Nebel, doch schon im Laufe des Vormittags setzt sich überall die Sonne durch. Bei rund 16 Grad dürfen wir uns auf freundliches Herbstwetter freuen.

Nach vereinzelten Nebelfeldern am Morgen setzt sich im Laufe des Vormittags überall die Sonne durch.

Nach vereinzelten Nebelfeldern am Morgen setzt sich im Laufe des Vormittags überall die Sonne durch.

In den frühen Morgenstunden kann es örtlich noch nebelig sein. Besonders in den betroffenen Regionen zeigt sich der Himmel zunächst grau. Lange soll das trübe Wetter allerdings nicht anhalten.

Sonne übernimmt am Vormittag

Im Laufe des Vormittags lösen sich die Nebelfelder auf und die Sonne kommt überall zum Vorschein. Meist ziehen lediglich hohe Wolken über den Himmel, die den freundlichen Wettercharakter kaum beeinträchtigen. Auch der Wind hält sich zurück und weht nur schwach.

Milde 16 Grad am Nachmittag

In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad. Im Tagesverlauf wird es deutlich milder: Die Höchsttemperaturen erreichen rund 16 Grad. Damit steht einem überwiegend sonnigen und ruhigen Herbsttag wenig im Weg.