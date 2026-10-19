Kalb auf Holzkohle gegrillt: Behörden entdecken illegale Anlagen in Wien

Nach Beschwerden von Anrainern über Geruchsbelästigung kontrollierte die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Magistratischen Bezirksamt für den 10. Bezirk und der MA 59 (Marktamt) am Freitag mehrere Betriebe in Wien. In einem Restaurant in der Leopoldstadt stellten die Einsatzkräfte dabei einen öffentlich zugänglichen Gastgarten fest, in dem ein großes Kalb auf einem Holzkohlegrill gegrillt wurde. Die dafür erforderlichen Genehmigungen lagen laut Stadt Wien nicht vor. Auch nicht genehmigte gasbetriebene Heizstrahler wurden entdeckt. Die Einsatzkräfte untersagten den Betrieb des Grills, löschten ihn ab und veranlassten seine Entfernung. Die Heizstrahler durften ebenfalls nicht weiter verwendet werden und wurden entfernt. Zudem stellten die Behörden genehmigungspflichtige Änderungen fest. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet.

Illegaler Pizzaofen in vermeintlichem Gebetsraum

Bei einer weiteren Kontrolle in Wien-Brigittenau überprüften die Einsatzkräfte einen Verein. Dort wurden in einem vermeintlichen Gebetsraum, der mit Plastikfolie abgedeckt war, türkische Speisen zubereitet. Dafür kam ein illegal betriebener gasbetriebener Pizzaofen zum Einsatz. Wegen unmittelbarer Gefahr wurde der Betrieb untersagt und der Pizzaofen abgestellt. Die Betreiber wurden außerdem aufgefordert, die Gasflaschen aus der Betriebsanlage zu entfernen.

Mehrere Verstöße festgestellt

Bei der Kontrolle in Brigittenau stellten die Behörden mehrere Verwaltungsübertretungen fest, darunter den Verdacht auf unbefugte Gewerbeausübung. Zusätzlich wurden lebensmittelrechtliche und bauliche Mängel festgestellt. Auch in diesem Fall wurden Anzeigen erstattet. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont die Verantwortung der Betreiber: „Wer einen Betrieb führt, trägt Verantwortung für die Sicherheit, für die Menschen in der Umgebung und für die Einhaltung der Gesetze.“ Es könne nicht sein, dass sich jemand über Vorschriften hinwegsetze und hoffe, dass dies unbemerkt bleibe. „Wir stellen mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln sicher, dass Regelverstöße Konsequenzen haben“, so Hillerer.