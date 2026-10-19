Razzia: Bereits 11. illegale Beauty-Klinik in Wien aufgedeckt

In einer gemieteten Ferienwohnung in Wien-Mariahilf boten zwei Frauen ohne medizinische Ausbildung gefährliche Schönheits-Eingriffe an. Die Behörden stellten Botox, rezeptpflichtige Medikamente und gebrauchte Spritzen sicher.

Fund bei einer behördlichen Schwerpunktaktion am gestrigen Sonntag (18. Oktober 2026) in Wien: Nach einem Tipp der Finanzpolizei durchsuchten die Beamten der Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der Polizei eine Kurzzeitunterkunft im Bezirk Mariahilf. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf eine voll ausgestattete, illegale Beauty-Klinik.

Botox, rezeptpflichtige Mittel & gebauchte Spritzen

In der Wohnung führten zwei Frauen ohne jegliche ärztliche Berechtigung medizinische Schönheitsbehandlungen durch. Bei der gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung bot sich den Ermittlern ein gefährliches Bild: Neben rezeptpflichtigen Schmerzmitteln, Substanzen wie Botox und Hyaluronsäure wurden auch mehrere Tausend Euro Bargeld sowie zahlreiche bereits gebrauchte Spritzen und Pads vorgefunden. Sämtliche Präparate wurden auf der Stelle beschlagnahmt. Die beiden Betreiberinnen wurden von der Polizei vorläufig festgenommen – gegen sie wird unter anderem wegen Kurpfuscherei und fremdenrechtlicher Verstöße ermittelt.

„Erhebliche Risiken für die Gesundheit“

Es ist bereits der elfte illegale Beauty-Betrieb, den die Stadt Wien in den vergangenen Monaten dichtmachen musste. „Medizinische Behandlungen ohne die erforderliche Berechtigung bringen erhebliche Risiken für die Gesundheit mit sich. Dass wir bereits die elfte illegale Klinik aufgedeckt haben, zeigt, wie wichtig unsere laufenden Kontrollen sind – auch an Sonn- und Feiertagen“, betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

29 Anzeigen bei Sonntags-Kontrollen

Die Razzia war Teil der großangelegten Schwerpunktaktion „Sicheres Wien“, bei der am Sonntag insgesamt 24 Betriebe im gesamten Stadtgebiet kontrolliert wurden. Dabei lag das Augenmerk der Ermittler neben der Kurpfuscherei auch auf der Einhaltung des Öffnungszeitengesetzes und der Hygiene in öffentlichen Parks. Das Ergebnis des Kontrolltages: 29 Anzeigen seitens der Stadt Wien, sechs polizeiliche Anzeigen und insgesamt fünf Festnahmen.