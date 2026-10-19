Millimeterarbeit in der Nacht: 74-Tonnen-Brücke in Wien eingehoben

Spektakuläre Millimeterarbeit am Wochenende in Wien: Die ÖBB hoben in der Nacht auf Samstag eine rund 74 Tonnen schwere Hilfsbrücke für den Umbau der Verbindungsbahn ein. Zwei Giganten-Kräne standen im Einsatz.

Präzision auf den Millimeter genau unter extremem Zeitdruck: Im Zuge der Modernisierung der Wiener Verbindungsbahn setzten die ÖBB in der Nacht von 16. auf 17. Oktober 2026 einen Bauschritt im Bereich der Unterführung Guldengasse. Um den Umbau bei laufendem Bahnbetrieb zu ermöglichen, wurde eine 23,9 Meter lange und 73,5 Tonnen schwere Hilfsbrücke eingehoben.

Tandemhub mit zwei 130-Tonnen-Schienenkränen

Der Einsatz war technisch anspruchsvoll: Für das Brückentragwerk mussten zwei Spezial-Schienenkräne mit einem Eigengewicht von jeweils rund 130 Tonnen exakt aufeinander abgestimmt werden. Für den sogenannten Tandemhub stand pro Nacht lediglich ein Zeitfenster von fünf Stunden zur Verfügung. Während ein Kran auf den Gleisen der Weststrecke positioniert war, fuhr der zweite über das Baugleis der Verbindungsbahn an, um das stählerne Schwergewicht passgenau an seinen Platz zu manövrieren.

Was bringt der Verbindungsbahn-Umbau?

Die temporäre Hilfsbrücke sorgt dafür, dass während der Bauarbeiten ein Gleis der Verbindungsbahn uneingeschränkt befahrbar bleibt. Parallel dazu werden daneben die finalen Brückentragwerke gefertigt und später an ihre Position geschoben. Die Erneuerung bringt für Anrainer sowie den Fuß- und Radverkehr Verbesserungen: Die Unterführung Guldengasse wird von 25 auf 34 Meter verlängert und auf 12 Meter verbreitert (breitere Gehsteige, Durchfahrtshöhe auf fast 5 Meter erhöht). Die Geh- und Radwegunterführung Kefergasse wird von 3,65 auf 5 Meter verbreitert und dadurch künftig deutlich heller und sicherer.