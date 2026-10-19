Schon wieder Solo-Sechser: Wiener kassiert 1,2 Millionen Euro

Nachdem erst am Freitag ein Niederösterreicher abgeräumt hatte, gab es am Sonntag erneut einen Solo-Sechser. Diesmal darf sich ein Glückspilz aus Wien über 1,2 Millionen Euro freuen.

Das Verwandeln von Tippscheinen in Millionenvermögen geht weiter: Nachdem bereits bei der Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag ein Solo-Sechser mit 1,2 Millionen Euro nach Niederösterreich ging, endete auch die Sonntagsziehung am 18. Oktober 2026 mit einem Volltreffer. Diesmal landete der Solo-Sechser in Wien.

Systemschein sorgt für Extra-Bonus

Ein Wiener Spielteilnehmer knackte den Sechser und streicht damit exakt 1,2 Millionen Euro ein. Der Riesengewinn kam mithilfe eines Systemscheins (System 3/05) zustande. Neben dem Haupttreffer sicherten weitere Ränge noch zusätzlich sechs Fünfer und drei Vierer, was ein zusätzliches Plus von rund 7.800 Euro bedeutet. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es drei Gewinner – jeweils per Normalschein in Wien, Oberösterreich und dem Burgenland – kassierten je 24.300 Euro.

LottoPlus verteilt Gewinne an die Fünfer

Bei LottoPlus blieb der Sechser bei beiden Ziehungen unbesetzt. Wie üblich wurde die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt: Bei der ersten Ziehung gewannen 28 Personen jeweils rund 4.300 Euro, bei der zweiten Ziehung sicherten sich 29 Teilnehmer jeweils rund 4.200 Euro. Am kommenden Mittwoch warten bei LottoPlus nun je 90.000 Euro auf die Sechser.

Doppeljackpot beim Joker

Spannend wird es am Mittwoch auch beim Joker: Zum zweiten Mal in Folge gab es keinen Schein mit der richtigen Joker-Zahl. Es geht somit um einen Doppeljackpot von rund 450.000 Euro. Im Falle eines Gewinnes wird die Summe in allen Gewinnrängen um 30 Prozent erhöht. Bei einem Sologewinn würden damit knapp 600.000 Euro auf den Gewinner warten. Die Ziehung am Mittwoch wird von Thomas May moderiert.