Riesiges Wohnprojekt in Wien: Gleichenfeier für 212 neue Wohnungen

Meilenstein in Wien-Liesing: Die ÖSW-Konzernunternehmen immo 360 grad und ÖSW AG feierten die Gleichenfeier für das Großprojekt „The HOHM“. An der Willi-Hohm-Promenade entstehen 212 moderne Wohnungen.

Im neuen Stadtquartier Meischlgasse: Am 15. Oktober 2026 feierten die ÖSW AG und die immo 360 grad gmbh die Fertigstellung der Rohbauten für die Wohnprojekte „The HOHM 7“ und „The HOHM 9“. Damit ist ein zentraler Meilenstein des knapp zweijährigen Bauvorhabens erreicht. Die Fertigstellung der Gebäude ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

Eigentum und Miete unter einem Dach

Seit dem Baubeginn im Juli 2025 entstehen auf dem Areal zwei unterschiedliche Wohngebäude:

The HOHM 7 (immo 360 grad): Errichtet 96 Eigentumswohnungen (2 bis 4 Zimmer)

Errichtet 96 Eigentumswohnungen (2 bis 4 Zimmer) The HOHM 9 (ÖSW AG): Umfasst 116 Mietwohnungen mit Kaufoption (2 bis 4 Zimmer)

Outdoorküche, Heimkino & Wellness

Ein Hauptaugenmerk liegt auf den großzügigen Gemeinschaftsbereichen. Die Bewohner dürfen sich künftig auf Dachterrassen mit Outdoorküchen, Urban-Gardening-Beete, Sport- und Yogaareale sowie auf einen eigenen Wellnessbereich und ein Heimkino freuen. Zudem vervollständigen eine Gästewohnung, Kinderspielbereiche und Fahrradabstellräume das Angebot. „Die Fertigstellung der Rohbauten ist ein wichtiger Meilenstein für The HOHM. Der planmäßige Baufortschritt ist das Ergebnis einer engen Abstimmung zwischen Bauherren, Planung und ausführenden Unternehmen“, betont Wolfgang Wahlmüller, Generaldirektor des ÖSW Konzerns.

Grüne Technik & Top-Anbindung

Das Projekt setzt auch ökologische Maßstäbe: Während in „The HOHM 7“ Erdwärme und eine Sole-Wasser-Wärmepumpe samt Bauteilaktivierung zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden, verfügt „The HOHM 9“ über Wärmerückgewinnung und Temperierungssysteme. Dank der Nähe zur U6-Station Erlaaer Straße und der Badner Bahn sind die künftigen Bewohner bestens an den öffentlichen Verkehr angebunden.