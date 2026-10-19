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Bild auf 5min.at zeigt Walter Bäuml (Techn. Direktionsleiter, STRABAG), Yvonne Otrob (Kfm. Direktionsleitung STRABAG), Martin Reutterer (Bereichsleitung STRABAG), Sascha Risavy (Leitung Baumanagement ÖSW AG), Bezirksrätin Caroline Eckhart, Bezirksrat Thomas Hirtenfelder, Markus Fichta (stv. Generaldirektor ÖSW Konzern), Ulrich Hartbauer (Geschäftsführer immo 360 grad gmbh), Martin Kaftan (Direktionsleiter Hochbau Nord-Ost STRABAG), Wolfgang Wahlmüller (Generaldirektor ÖSW Konzern)
Am Foto: Walter Bäuml, Yvonne Otrob, Martin Reutterer, Sascha Risavy, Bezirksrätin Caroline Eckhart, Bezirksrat Thomas Hirtenfelder, Markus Fichta, Ulrich Hartbauer, Martin Kaftan und Wolfgang Wahlmüller.
Wien
19/10/2026
Im Jahr 2027

Riesiges Wohnprojekt in Wien: Gleichenfeier für 212 neue Wohnungen

Meilenstein in Wien-Liesing: Die ÖSW-Konzernunternehmen immo 360 grad und ÖSW AG feierten die Gleichenfeier für das Großprojekt „The HOHM“. An der Willi-Hohm-Promenade entstehen 212 moderne Wohnungen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(253 Wörter)
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Im neuen Stadtquartier Meischlgasse: Am 15. Oktober 2026 feierten die ÖSW AG und die immo 360 grad gmbh die Fertigstellung der Rohbauten für die Wohnprojekte „The HOHM 7“ und „The HOHM 9“. Damit ist ein zentraler Meilenstein des knapp zweijährigen Bauvorhabens erreicht. Die Fertigstellung der Gebäude ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

Eigentum und Miete unter einem Dach

Seit dem Baubeginn im Juli 2025 entstehen auf dem Areal zwei unterschiedliche Wohngebäude:

  • The HOHM 7 (immo 360 grad): Errichtet 96 Eigentumswohnungen (2 bis 4 Zimmer)
  • The HOHM 9 (ÖSW AG): Umfasst 116 Mietwohnungen mit Kaufoption (2 bis 4 Zimmer)

Outdoorküche, Heimkino & Wellness

Ein Hauptaugenmerk liegt auf den großzügigen Gemeinschaftsbereichen. Die Bewohner dürfen sich künftig auf Dachterrassen mit Outdoorküchen, Urban-Gardening-Beete, Sport- und Yogaareale sowie auf einen eigenen Wellnessbereich und ein Heimkino freuen. Zudem vervollständigen eine Gästewohnung, Kinderspielbereiche und Fahrradabstellräume das Angebot. „Die Fertigstellung der Rohbauten ist ein wichtiger Meilenstein für The HOHM. Der planmäßige Baufortschritt ist das Ergebnis einer engen Abstimmung zwischen Bauherren, Planung und ausführenden Unternehmen“, betont Wolfgang Wahlmüller, Generaldirektor des ÖSW Konzerns.

Grüne Technik & Top-Anbindung

Das Projekt setzt auch ökologische Maßstäbe: Während in „The HOHM 7“ Erdwärme und eine Sole-Wasser-Wärmepumpe samt Bauteilaktivierung zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden, verfügt „The HOHM 9“ über Wärmerückgewinnung und Temperierungssysteme. Dank der Nähe zur U6-Station Erlaaer Straße und der Badner Bahn sind die künftigen Bewohner bestens an den öffentlichen Verkehr angebunden.

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