Europas stärkste Pumpe: Wien baut Schutz gegen Starkregen aus

Reaktion auf das Jahrhundert-Unwetter: Auf der Donauinsel ging die mit 15.000 Litern pro Sekunde stärkste Regenwasserpumpe Europas in Betrieb. Sie schützt Floridsdorf und die Donaustadt künftig vor Überflutungen.

Das verheerende Unwetter vom September 2024 hinterließ Spuren und hat in Wien ein Bauprojekt ausgelöst: In einer Zeit von nur 22 Monaten hat Wien Kanal das Abwasserpumpwerk Donauinsel für rund 18 Millionen Euro baulich, energetisch und technisch komplett aufgerüstet. Mit der Neuinstallation einer vertikalen Rohrgehäusepumpe, die 15.000 Liter Wasser pro Sekunde befördern kann, ging auf der Donauinsel die stärkste Regenwasserpumpe dieser Bauart im gesamten europäischen Raum ans Netz.

Leistung von 60.000 Litern pro Sekunde

Zusammen mit den bestehenden Pumpen steigt die maximale Entlastungsleistung des Knotenpunkts von bisher 45.000 auf unglaubliche 60.000 Liter pro Sekunde. Das Mischwasser aus Haushalten und von Straßen kann bei Starkregen damit noch schneller in die Donau geleitet werden, um Überschwemmungen in den Bezirken Floridsdorf (21.) und Donaustadt (22.) zu verhindern. „Verantwortungsvolle Politik bedeutet heute schon, an Übermorgen zu denken. Deshalb haben wir sofort nach dem verheerenden Hochwasser im September 2024 mit den Ausbauplänen begonnen“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky den Mega-Schutz.

Gebäude wird grün: Grundwasser-Heizung & Solar-Dach

Auch ökologisch legte das Pumpwerk zu:

Ölausstieg: Eine Wärmepumpe nutzt Grundwasser aus einem 17 Meter tiefen Brunnen zum Heizen. Das spart 300 Tonnen CO2 und rund 50.000 Euro pro Jahr.

Eine Wärmepumpe nutzt Grundwasser aus einem 17 Meter tiefen Brunnen zum Heizen. Das spart 300 Tonnen CO2 und rund 50.000 Euro pro Jahr. Sonnenstrom: Eine Solaranlage (260 kW Peak) Strom sorgt für bis zu 100 Haushalte.

Eine Solaranlage (260 kW Peak) Strom sorgt für bis zu 100 Haushalte. IT-Sicherheit: Die hochmoderne digitale Leitwarte, die das 2.500 Kilometer lange Wiener Kanalnetz steuert, wurde cyber-sicher aufgerüstet.

100-Millionen-Liter-Speicher & Donau-Tunnel

Die Stadt Wien plant bereits die nächsten Schritte. Unter der Donauinsel soll ein unterirdisches Speicherbecken für 100 Millionen Liter Abwasser entstehen. Zudem ist eine zweite, 500 Meter lange Verbindungsleitung quer unter der Donau hindurch zur Hauptkläranlage nach Simmering in Planung, um die Entsorgungssicherheit für Transdanubien auch bei Krisen abzusichern.