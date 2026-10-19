Tragischer Brand in Wien: Mann tot in Garage gefunden

Bei einem Brand in Wien-Simmering ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr entdeckte den leblosen Körper in einer Garage, die zu Wohnzwecken genutzt wurde.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute einen leblosen Mann im Inneren der Garage. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute einen leblosen Mann im Inneren der Garage. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Am Montag, dem 19. Oktober 2026, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 18.40 Uhr zu einem Brand in Wien-Simmering alarmiert. Das Feuer war in einer privaten Garage ausgebrochen, die als Wohnraum umfunktioniert worden war. Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen rasch zu löschen.

Tödlicher Brand in Wien: Für Mann kam jede Hilfe zu spät

Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute einen leblosen Mann im Inneren der Garage. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch seinen Tod feststellen. Laut Polizei dürfte es sich bei dem Verstorbenen um den 57-jährigen Bewohner handeln. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte fahrlässiges Verhalten zu dem Brand geführt haben. Die genauen Umstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 14:16 Uhr aktualisiert