Ehestreit in Wien eskaliert: Mann attackiert Familie und Polizei

Am Sonntag ist ein Ehestreit in einem Mehrparteienhaus in Wien-Margareten völlig eskaliert: Ein 47-Jähriger soll seine Ehefrau sowie die Tochter attackiert und anschließend auch die eintreffenden Polizisten angegriffen haben.

Zu einer Festnahme kam es am Sonntag in einem Mehrparteienhaus in Wien-Margareten.

Zu einer Festnahme kam es am Sonntag in einem Mehrparteienhaus in Wien-Margareten.

Aufgrund eines lautstarken Ehestreits rückte die Polizei am Sonntag zu einem Wiener Mehrparteienhaus aus. Im Stiegenhaus trafen die Beamten auf eine 43-jährige Frau, die sich in einem sehr aufgelösten Zustand befand. Zuvor war eine Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten entbrannt, in die sich auch die 20-jährige Tochter eingemischt hatte. Im Verlauf des Konflikts soll der 47-jährige Familienvater beide Frauen attackiert und verletzt haben.

Mann ging auf Polizisten los

„Nach mehrmaligem Klopfen öffnete der Mann schließlich die Wohnungstüre und ging schreiend und mit geballten Fäusten auf die Beamten los“, heißt es aus der Landespolizeidirektion Wien. Die Exekutivkräfte mussten Körperkraft anwenden, um den Mann zu überwältigen. Bei der anschließenden Festnahme erlitt ein Beamter leichte Verletzungen.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Der Rettungsdienst versorgte in weiterer Folge die beiden verletzten Frauen. Gegen den 47-Jährigen, für den bereits ein behördliches Waffenverbot besteht, wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgt eine Anzeige auf freiem Fuß.