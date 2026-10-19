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/ ©LPD Wien
Das Bild auf 5min.at zeigt den beschädigten Zigarettenautomat.
Der entstandene Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im fünfstelligen Eurobereich.
Wien
19/10/2026
Enormer Schaden

Zigarettenautomat in Wien gesprengt: Polizei ermittelt

In Wien-Donaustadt wurde in der Nacht auf Sonntag ein Zigarettenautomat massiv beschädigt. Die Polizei vermutet, dass ein pyrotechnischer Gegenstand zum Einsatz kam. Der entstandene Schaden ist beträchtlich.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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In der Nacht auf Sonntag, den 18. Oktober 2026, wurde gegen 1.55 Uhr ein stark beschädigter Zigarettenautomat in Wien-Donaustadt entdeckt. Laut Polizei dürfte eine bislang unbekannte Täterschaft den Automaten vermutlich mit einem pyrotechnischen Gegenstand beschädigt haben.

Zigarettenautomat beschädigt: Polizei ermittelt

Ein Zeuge bemerkte die Beschädigung und verständigte daraufhin den Polizeinotruf. Der entstandene Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im fünfstelligen Eurobereich. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

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