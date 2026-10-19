Randale in Wien: 40-Jähriger stoßt Polizisten und wird festgenommen

Ein 40-jähriger Mann randalierte am Sonntagabend besoffen im Stiegenhaus. Als die Polizei eintraf, griff er die Beamten an. Es folgte Pfefferspray und die Festnahme.

Ein lauter Nachbarschaftsstreit führte am Sonntagabend, dem 18. Oktober 2026, gegen 21.40 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Landstraße. Anrainer hatten die Exekutive alarmiert, weil zwei Personen im Stiegenhaus Lärm machten und gegen eine Wohnungstür traten. Vor Ort trafen Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt auf zwei augenscheinlich alkoholisierte Männer. Ein 40-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zeigte sich von Beginn an extrem unkooperativ: „Einer der beiden, ein 40-Jähriger wurde den Beamten gegenüber immer lauter, aggressiver und zog die Amtshandlung ins lächerliche“, so die Wiener Polizei in einer aktuellen Aussendung.

Pfefferspray-Einsatz nach Stoß gegen Polizisten

Bei der Kontrolle der Lichtbildausweise stellte sich heraus, dass die beiden Männer zwar in der Wohnung lebten, dort jedoch nicht aufrecht gemeldet waren. Es setzte Anzeigen nach dem Meldegesetz. Während der weiteren Erhebung eskalierte die Situation: Der 40-Jährige schrie die Beamten erneut lautstark an, gestikulierte wild und versetzte einem Polizisten schließlich einen Stoß gegen den Oberkörper. „Da der 40-Jährige erneut sein strafbares Verhalten, trotz mehrfacher Aufforderung nicht einstellen wollte kam es zum Einsatz des Pfeffersprays und er wurde vorläufig festgenommen.“

1,66 Promille und mehrere Anzeigen

Der Randalierer musste vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Nach seiner Einvernahme am heutigen Montag wurde der 40-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt.