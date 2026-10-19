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Bild auf 5min.at zeigt die Polizei in Wien bei Nacht.
Die Polizei spürte zwei der Einbrecher unter einem Auto auf und stellte einen Notfallhammer sicher.
Wien-Döbling
19/10/2026
In der Nacht

Nach Einbruchsserie: Teeniebande versteckte sich unter Auto

Einbruchsserie im Wiener Edelbezirk Döbling gestoppt: Aufmerksame Zeugen brachten die Polizei auf die Spur einer jugendlichen Einbrecherbande. Zwei der Verdächtigen versteckten sich sogar unter einem geparkten Auto.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(198 Wörter)
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In der Nacht auf Sonntag, den 18. Oktober 2026, schlugen Einbrecher zwischen 0 Uhr und 3 Uhr gleich mehrfach zu. Ein 13-jähriger Österreicher und drei 15-jährige syrische Staatsangehörige stehen im Verdacht, für insgesamt vier versuchte und vollendete Geschäftseinbrüche in Döbling verantwortlich zu sein.

Flucht unter geparkten Auto endete

Aufmerksame Zeugen wählten geistesgegenwärtig den Polizeinotruf und wiesen den eintreffenden Beamten die Fluchtrichtung der Bande. Bei der anschließenden Fahndung machten die Polizisten eine überraschende Entdeckung: Zwei der 15-jährigen Tatverdächtigen versuchten sich vor der Exekutive unter einem geparkten Fahrzeug zu verstecken. Direkt unter dem Auto entdeckten die Beamten einen Notfallhammer. Zudem stellten die Polizisten bei der Durchsuchung eines der Jugendlichen einen verbotenen Schlagring sicher.

Beute auf der Straße gefunden

Die beiden weiteren Komplizen konnten im Zuge der Sofortfahndung ebenfalls gestoppt werden. Auf der Straße vor den beschädigten Geschäftslokalen sicherten die Beamten eine Kellnergeldbörse sowie eine Spardose. „Die drei 15-jährigen Tatverdächtigen verweigerten die Aussage und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt“, so die Wiener Polizei abschließend. „Der 13-Jährige wurde angezeigt und seinen Obsorgeberechtigten übergeben“.

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