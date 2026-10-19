Jugendliche demolieren Automat auf Donauinsel – um an Snacks zu kommen

Eine Jugendbande versuchte, einen Lebensmittelautomaten zu knacken. Dank aufmerksamer Spaziergänger konnte die Polizei eine 14-Jährige festnehmen.

Zwei Spaziergänger beobachteten am Sonntagabend, dem 18. Oktober 2026, gegen 22.55 Uhr eine Gruppe von Jugendlichen, die sich an einem Lebensmittelautomaten zu schaffen machten. Die Teenager versuchten gewaltsam, die Gasscheibe des Automaten zu zertrümmern. Die Zeugen wählten den Polizeinotruf.

Fluchtversuch bei Polizeiankunft

Als die alarmierten Beamten am Tatort eintrafen, ergriffen die Jugendlichen beim Anblick der Polizeikräfte die Flucht. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf: Eine 14-jährige syrische Staatsangehörige konnte eingeholt, angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Beute-Rucksack auf Treppelweg sichergestellt

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich machten die Beamten eine weitere Entdeckung: Auf dem Treppelweg stießen sie auf einen von den flüchtenden Tätern zurückgelassenen Rucksack. Dieser war gefüllt mit gestohlenen Getränkedosen, Lebensmitteln sowie einer Kappe. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.