Hexen und Geister tummeln sich in der Wiener City

Wassergeister, Mittagshexen und andere gespenstische Wesen locken am 24. Oktober in den Musikverein. Der Wiener Männergesang-Verein stimmt dort mit dem Konzert „Hexen & Geister“ auf Halloween ein.

Das herbstliche Konzertereignis am Samstag, 24. Oktober (15.30 Uhr) im Goldenen Saal des Musikvereins (1. Bezirk) entführt in die geheimnisvollen Welten der Geister, die „wie bei Schubert über den Wassern schweben oder bei Wagner auf ihrem Schiff auf Anrufung warten“, heißt es auf Anfrage von 5 Minuten.

Walpurgisnacht

Die Weissagung der Hexen an Macbeth – gesungen vom Damenensemble des traditionsreichen Männerchors – darf natürlich auch nicht fehlen. In Felix Mendelssohns „Walpurgisnacht“ geht es rund, und in Antonín Dvořáks sinfonischer Dichtung sorgt die „Mittagshexe“ für Aufregung.

Max Müller auf Spurensuche

Wie das alles zusammenpasst, verrät der gebürtige Klagenfurter Schauspieler und Moderator Max Müller, bekannt durch die TV-Reihe „Der Sagenjäger – Max Müller auf Spurensuche“ (immer sonntags um 17.55 Uhr, ORF2). Infos und Karten: wienermaennergesang-verein.at

