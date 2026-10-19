Bluttat in Wien: Mann mit Schusswunden in Wohnung aufgefunden

In Wien-Penzing wurde am Montagmittag ein schwerverletzter 35-Jähriger in einer Wohnung entdeckt. Der Mann wies Schussverletzungen auf.

Aufgrund einer schwer verletzten Person wurde die Berufsrettung Wien am Montag in eine Wohnung im 14. Bezirk gerufen. Da die Einsatzkräfte vor Ort ein 35-jähriges Opfer mit Schussverletzungen vorfanden, schalteten sie unverzüglich die Polizei ein. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Ermittlungen voll im Gange

Die Hintergründe der Bluttat sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt auf Hochtouren. „Um den weiteren Verlauf der aktuellen Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit keine näheren Details bekannt gegeben werden“, heißt es abschließend vonseiten der Landespolizeidirektion.