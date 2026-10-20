Fünf Verletzte bei Unfall in Wien: Auto kracht gegen Hausmauer

Ein 20-jähriger Autofahrer verlor am Montag in Wien-Ottakring die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen mehrere Gegenstände und eine Hausmauer. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt, darunter drei Fußgänger.

Ein 20-jähriger Autofahrer verlor am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Hausmauer.

Ein 20-jähriger Autofahrer verlor am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Hausmauer.

Am Montag, dem 19. Oktober 2026, kam es gegen 14 Uhr am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer war dort in Richtung Neubaugürtel unterwegs. Laut Zeugenaussagen soll er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen gefahren sein. Zudem soll er durch eine besonders riskante Fahrweise aufgefallen sein und mehrmals den Fahrstreifen gewechselt haben.

Gegen Mauer gekracht

Schließlich verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kollidierte zunächst mit einem Stromkasten auf dem Gehsteig, einem Hydranten, einem Verkehrszeichen und einem Ampelmast. Doch damit nicht genug: Auf Höhe des Lerchenfelder Gürtels 27 prallte das Fahrzeug gegen eine Hausmauer. Erst dort kam das Auto zum Stillstand.

©LPD Wien Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt, darunter drei Fußgänger. Auch an mehreren Einrichtungen entstand Sachschaden.

Fünf Verletzte

Bei dem Unfall wurden nicht nur der 20-jährige Lenker und sein 19-jähriger Beifahrer verletzt. Auch drei Fußgänger kamen zu Schaden. Dabei handelt es sich um einen 38-jährigen Mann sowie zwei Frauen im Alter von 53 und 71 Jahren. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Damit wurden bei dem Unfall insgesamt fünf Personen verletzt.

Rettung im Einsatz

Nach dem Unfall wurden sämtliche Beteiligten von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt. Anschließend brachte die Rettung die fünf Verletzten in ein Krankenhaus. Neben den Verletzungen entstand auch Sachschaden. Betroffen waren das Auto sowie mehrere Gegenstände und Infrastruktureinrichtungen. Das geht aus den Angaben der Landespolizeidirektion Wien hervor.