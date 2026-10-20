Hinter Bus hervorgelaufen: 10-Jähriger von Auto erfasst

Bei einem Unfall Montagfrüh, am 19. Oktober 2026 gegen 7.50 Uhr, in Wien-Donaustadt wurde ein zehnjähriger Bub schwer verletzt. Er war mit einem Auto zusammengestoßen, berichtet die Polizei nun.

Laut ersten Erhebungen ist ein 41-jähriger Autofahrer in den Morgenstunden des 19. Oktober in Wien-Donaustadt auf der Oberdorfstraße in Richtung Erzherzog-Karl-Straße unterwegs gewesen. Hinter einem Linienomnibus, der verkehrsbedingt angehalten hatte, sei plötzlich ein zehnjähriger Bub hervorgelaufen, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem jungen Fußgänger gekommen ist. Der Bub wurde bei dem Vorfall schwer verletzt, so die Polizei, und von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallkommando hat den Unfall aufgenommen, heißt es seitens der Beamten abschließend.