Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Google Streetview
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Oberdorfstraße in Wien.
Der Unfall hat sich auf der Oberdorfstraße ereignet.
Wien / 22. Bezirk
20/10/2026
Schwer verletzt

Hinter Bus hervorgelaufen: 10-Jähriger von Auto erfasst

Bei einem Unfall Montagfrüh, am 19. Oktober 2026 gegen 7.50 Uhr, in Wien-Donaustadt wurde ein zehnjähriger Bub schwer verletzt. Er war mit einem Auto zusammengestoßen, berichtet die Polizei nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Laut ersten Erhebungen ist ein 41-jähriger Autofahrer in den Morgenstunden des 19. Oktober in Wien-Donaustadt auf der Oberdorfstraße in Richtung Erzherzog-Karl-Straße unterwegs gewesen. Hinter einem Linienomnibus, der verkehrsbedingt angehalten hatte, sei plötzlich ein zehnjähriger Bub hervorgelaufen, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem jungen Fußgänger gekommen ist. Der Bub wurde bei dem Vorfall schwer verletzt, so die Polizei, und von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallkommando hat den Unfall aufgenommen, heißt es seitens der Beamten abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at