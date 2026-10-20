WEGA-Einsatz auf Mariahilfer Straße: 49-Jährige mit Schere bedroht

Neben der WEGA wurden auch Bezirkskräfte zur Mariahilfer Straße gerufen. Der Vorfall soll sich auf offener Straße ereignet haben, der Tatverdächtige konnte durch die Beamten der WEGA sofort angehalten werden. Bei ihm handelt es sich um einen 69-jährigen Mann, eine Schere konnte bei ihm aufgefunden werden. Laut der 49-jährigen Passantin soll er um Geld gebettelt haben, sie gab ihm aber nichts. In dem Moment soll er die Schere gezückt und sie genötigt haben, die Örtlichkeit zu verlassen, sonst werde er sie damit verletzen. Der 69-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht, so die Polizei abschließend.