Bei Sprachkurs: Männer drohen sich gegenseitig, ziehen plötzlich Messer

Bei einem Sprachkurs in Wien-Floridsdorf ist es zwischen zwei männlichen Teilnehmern am späten Montagvormittag, 19. Oktober gegen 11 Uhr, zu einem verbalen Streit gekommen. Plötzlich zogen beide ein Messer.

Im Zuge des Streits sollen beide Männer ein Messer gezogen und damit die gegenseitigen Drohungen untermauert haben, heißt es seitens der Polizei. Laut Angaben des Lehrpersonals habe einer der beiden, ein 17-jähriger Syrer, das Gebäude verlassen und sei danach wieder zurückgekehrt. Der zweite Beteiligte am Streit war ein 24-jähriger Portugiese. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung zeigte sich der 17-Jährige unkooperativ und wollte keine Fragen beantworten, der 24-Jährige händigte den Beamten das mitgeführte Stanleymesser freiwillig aus. Bei der Durchsuchung des jüngeren Mannes konnte kein gefährlicher Gegenstand gefunden werden.

Keine Verletzten bei Vorfall

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Polizeidiensthundeeinheit konnte man in einem Mistkübel vor dem Gebäude ein Klappmesser finden und sicherstellen. Der 17-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und nach seiner Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Der 24-Jährige wurde ebenfalls angezeigt. Laut Polizei hat es bei dem Vorfall keine Verletzten gegeben.