„Vielseitiger Autor“ im Alter von 85 Jahren verstorben

Im Alter von 85 Jahren hat der Wiener Publizist und Autor, Ernst Hofbauer, für immer seine Augen geschlossen. Das gab nun sein langjähriger Verlag, der Ibera Verlag, bekannt.

Für Aufsehen sorgte der langjährige Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins „Der Unternehmer“, Ernst Hofbauer, vor allem rund um die Jahrtausendwende mit seinen Büchern über die österreichische Innenpolitik – wie etwa „Unsere Klestils“, „Der Verrat“ und „Das Waldheim-Komplott“. Der 1941 geborene Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler hat aber auch zu wirtschaftspolitischen und historischen Themen im Ibera Verlag mehrere Bücher veröffentlicht.

Ernst Hofbauer hat Auszeichnung von EFTA erhalten

Außerdem hat er im Rahmen seiner Tätigkeit als Aktienanalyst bei Banken in Wien, Zürich und Lausanne (beide Schweiz) als langjähriger Angestellter der Wirtschaftskammer Österreich wirtschaftspolitische Studien und Kommentare verfasst. Dafür hat er sogar eine Auszeichnung erhalten – und zwar von der EFTA für einen Beitrag über die Zukunft der europäischen Integration.

Ibera Verlag trauert um „vielseitigen Autor“

Seitens des Verlags trauert man nun um den „vielseitigen Autor und profunden Kenner der österreichischen Wirtschaftsgeschichte und Innenpolitik“. Er habe das Zeitgeschehen „bis zuletzt mit wachem Geist verfolgt“, so der Ibera Verlag abschließend.