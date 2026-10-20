Schüsse nach Raub in Wien: Polizei ermittelt wegen Verdacht des versuchten Mordes

Nach Schüssen in einer Wohnung und einer anschließenden Auseinandersetzung ermittelt das Landeskriminalamt Wien wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Vier bislang unbekannte Personen sollen einen 35-Jährigen ausgeraubt haben.

Nachdem ein Mann am Montag mit Schussverletzungen in seiner Wohnung in Wien gefunden wurde, ermittelt die Polizei nun wegen Verdacht des versuchten Mordes.

Nachdem ein Mann am Montag mit Schussverletzungen in seiner Wohnung in Wien gefunden wurde, ermittelt die Polizei nun wegen Verdacht des versuchten Mordes.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montag mit Schussverletzungen im Unterleib in einer Wohnung in Wien-Penzing entdeckt worden. Die Berufsrettung versorgte ihn vor Ort und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei befindet sich der 35-Jährige nicht in Lebensgefahr. Bei einer ersten Befragung schilderte der Verletzte, dass vier ihm unbekannte Personen ihn in der Wohnung beraubt hätten. Die mutmaßlichen Täter sollen mit einem größeren Geldbetrag geflüchtet sein.

Schüsse nach Verfolgung auf der Straße

Daraufhin hätten der 35-Jährige und eine weitere Person, die sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, die Flüchtenden verfolgt. Auf der Straße soll es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei sei auf den 35-Jährigen geschossen worden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes übernommen. Die Ermittler befragen derzeit Zeugen und versuchen, den genauen Ablauf der Tat sowie die Identität der mutmaßlichen Täter zu klären.

Polizei bittet um Hinweise

Personen, die sachdienliche Informationen zu dem Vorfall haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu melden. Hinweise können auch vertraulich gegeben werden.