Nebel, Sonne, Wolken: So wird das Wetter am Mittwoch in Wien

Bei Temperaturen von bis zu 20 Grad wird es in Wien am Mittwoch nach einem nebligen Start schnell sonnig und warm. Am Nachmittag werden dann jedoch durchziehende Wolkenfelder dichter.

Das Wetter in Wien wird am Mittwoch, 21. Oktober 2026, zunächst von etwas Nebel oder auch Hochnebelfeldern dominiert. „Rasch setzt sich überall die Sonne durch und die Temperaturen steigen kräftig“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Diese wissen jedoch auch: „Durchziehende Wolkenfelder werden am Nachmittag immer dichter, es dürfte bis dahin aber noch weitgehend trocken bleiben.“ Der Wind kommt am Mittwoch aus Südost bis Süd und weht teilweise recht lebhaft. Dazu hat es rund elf Grad in der Früh, tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad an.