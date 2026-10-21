Großdemo legt Wiens Verkehr teilweise lahm: Diese Straßen solltest du meiden

Am Donnerstag, dem 22. Oktober, wird eine Großdemo gegen die Sparmaßnahmen der Regierung den Verkehr in Wien massiv beeinträchtigen. Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Staus und empfiehlt, die Innenstadt mit dem Auto zu meiden.

Auf Wiens Autofahrer kommen am Donnerstag erhebliche Verkehrsbehinderungen zu. Bei einer Demonstration gegen die Sparmaßnahmen der Regierung werden laut Veranstaltern rund 20.000 Teilnehmer erwartet. Die Kundgebung soll am Nachmittag durch die Innenstadt führen und bis in die Abendstunden für Verzögerungen sorgen. Der ÖAMTC warnt vor massiven Staus auf zahlreichen Straßen.

Großdemo führt über den Ring und den Franz-Josefs-Kai

Laut den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen startet der Demozug am Donnerstag, dem 22. Oktober, gegen 16 Uhr im Resselpark. Von dort führt die Route über den Karlsplatz, die Lothringerstraße und den Schwarzenbergplatz auf die Ringstraße. Anschließend geht es gegen die Fahrtrichtung über den Franz-Josefs-Kai und erneut über den Ring bis zur Abschlusskundgebung bei der Universität. Die Demonstration dürfte den Verkehr im Innenstadtbereich bis in die Abendstunden erheblich beeinträchtigen.

Diese Straßen sind betroffen Der ÖAMTC rechnet während der Veranstaltung mit umfangreichen Staus und Verzögerungen auf zahlreichen Straßen. Betroffen sind unter anderem: Ringstraße und Zweierlinie

Franz-Josefs-Kai sowie Spittelauer und Rossauer Lände

Schüttelstraße sowie Untere und Obere Donaustraße

Alserbachstraße und Praterstern

Praterstraße, Franzensbrückenstraße und Franzensbrücke

Rennweg und Prinz-Eugen-Straße

Schwarzenbergplatz und Karlsplatz

Burggasse, Lerchenfelder Straße und Josefstädter Straße

Währinger Straße

ÖAMTC empfiehlt Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer am Donnerstagnachmittag in Wien unterwegs ist, sollte zusätzliche Zeit einplanen und den betroffenen Innenstadtbereich möglichst meiden. Der ÖAMTC appelliert an Autofahrer, unbedingt auf die U-Bahnen auszuweichen. Auch mögliche Umfahrungen über den Gürtel oder die Südosttangente (A23) dürften laut ÖAMTC stark überlastet sein. Wer nicht auf das Auto verzichten kann, sollte die angekündigten Verkehrsbehinderungen bei der Routenplanung berücksichtigen.