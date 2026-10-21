In Wiener Arztpraxis: Mann soll ohne Berechtigung Patienten behandelt haben

Bei einer Kontrolle in Wien-Favoriten wurden gravierende Missstände in einer Arztpraxis entdeckt. Ein Mann soll ohne Berechtigung Patienten behandelt haben. Die Behörden versiegelten die gesamte Ordination.

Schwerwiegende Missstände haben die Behörden bei einer Schwerpunktkontrolle in einer Arztpraxis in Wien-Favoriten aufgedeckt. Unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen wurden am Dienstag, dem 20. Oktober, zahlreiche Mängel festgestellt. Neben erheblichen Hygieneverstößen besteht der Verdacht, dass ein Mann seit Jahren ohne entsprechende Berechtigung medizinische Behandlungen durchgeführt haben soll. Die Ordination wurde behördlich versiegelt.

Mann soll seit Jahren ohne Berechtigung behandelt haben

Im Zuge der Kontrolle erhärtete sich laut Stadt Wien der Verdacht, dass ein Mann seit mehr als zehn Jahren nicht mehr zur Ausübung des ärztlichen Berufs berechtigt ist, aber weiterhin Patientinnen und Patienten behandelt haben soll. Das Leistungsangebot soll von Botox-Behandlungen bis hin zu Beschneidungen gereicht haben. Zudem soll der Mann den Arztstempel eines anderen Mediziners missbräuchlich verwendet haben, der erst seit Kurzem an diesem Standort niedergelassen ist. Bei den Erhebungen wurden außerdem ein Fall von Schwarzarbeit sowie ein mutmaßlich unrechtmäßiger Bezug von Leistungen aus der Wiener Mindestsicherung festgestellt.

Abgelaufene Medikamente und massive Hygienemängel

Auch der Zustand der Praxis gab Anlass zur Sorge. Die Kontrolleure fanden abgelaufene Medikamente und Spritzen sowie bereits geöffnete und nicht fachgerecht gelagerte Medikamentenfläschchen vor. Zudem wurden Medikamente entdeckt und beschlagnahmt, die nicht in der Europäischen Union zugelassen sind. Besonders bedenklich war laut Stadt Wien die Lagerung von Arzneimitteln in einem unversperrten Rollcontainer im Wartebereich. Dadurch waren die Medikamente für anwesende Personen frei zugänglich.

Keine Notfallausrüstung vorhanden

Darüber hinaus wurden gravierende Mängel bei der medizinischen Sicherheit festgestellt. Die vorgeschriebene Notfallausrüstung fehlte vollständig. Für mehrere medizinische Geräte, darunter ein Elektrokardiogramm (EKG), konnten keine Überprüfungsnachweise vorgelegt werden. Zusätzlich stellten die Behörden bedenkliche elektrische Verkabelungen und teilweise aus der Wand gerissene Steckdosen fest.

Ordination versiegelt, mehrere Anzeigen erstattet

An der koordinierten Kontrolle waren neben der Gruppe Sofortmaßnahmen unter anderem die Magistratsabteilungen MA 6, MA 15 und MA 40, die Wiener Polizei, die Ärztekammer für Wien sowie die Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Medizin beteiligt. Seitens des Magistrats wurden zahlreiche Anzeigen nach dem Ärztegesetz erstattet. Die Wiener Polizei zeigte den Mann zudem wegen des Verdachts des schweren Betrugs an. Aufgrund der Vielzahl und Schwere der festgestellten Missstände wurde die gesamte Ordination behördlich versiegelt. Außerdem wurden die Türschlösser ausgetauscht. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien, betont die Bedeutung der medizinischen Sicherheit: „Wenn Menschen medizinische Hilfe suchen, müssen sie sich darauf verlassen können, in sicheren Händen zu sein.“ Das Vertrauen in das Gesundheitssystem dürfe niemals missbraucht werden, so Hillerer.