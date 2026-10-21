Großfahndung nach Messerattacke in Wien-Favoriten: Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung auf der Favoritenstraße in Wien-Favoriten musste ein 33-Jähriger mit schweren Stichverletzungen ins Spital gebracht werden. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, dem 20. Oktober, gegen 20.45 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann soll den 33-Jährigen mit einem Messer attackiert und ihm Stichverletzungen im Rückenbereich zugefügt haben. Ein 22-Jähriger, der nach eigenen Angaben den Streit schlichten wollte, wurde dabei am Finger verletzt.

Schwer verletzter Mann ins Spital gebracht

Polizisten der Polizeiinspektion Sibeliusstraße versorgten den verletzten 33-Jährigen zunächst, bis die Berufsrettung Wien eintraf. Die Sanitäter übernahmen anschließend die notfallmedizinische Versorgung und brachten den Mann in den Schockraum eines Krankenhauses. Der mutmaßliche Täter flüchtete gemeinsam mit zwei Begleitern in Richtung Keplerplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Auseinandersetzung ein Streit aus der Vergangenheit zugrunde liegen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der gesuchte Mann wird als etwa 18 bis 22 Jahre alt und schwarz bekleidet beschrieben. Laut Zeugenaussagen soll er lockige Haare haben und vermutlich syrischer Herkunft sein. Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter 01-31310-57800 zu melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.