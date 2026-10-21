Frau sollte Scheidungspapiere unterschreiben, dann ging Gatte wohl auf sie los

Ein 45-Jähriger soll seine Ehefrau in Wien-Margareten angegriffen und verletzt haben. Die Frau musste ins Spital gebracht werden, der Mann wurde mit Unterstützung der WEGA festgenommen.

Der 45-Jährige soll seine Ehefrau am Dienstagabend, dem 20. Oktober, in seine Wohnung im Bezirk Margareten gebeten haben, damit sie Scheidungsunterlagen unterschreibt. Dort soll er sie laut Polizei mit einem scharfen Gegenstand angegriffen haben. Zunächst soll der Mann seiner Frau die Haare abgeschnitten haben. Als sie aus der Wohnung flüchten wollte, soll er ihr Schnittverletzungen am Rücken zugefügt haben.

Verletzte sucht Hilfe bei Freundin

Der Frau gelang es, die Wohnung zu verlassen. Sie suchte anschließend bei einer Freundin in Wien-Favoriten Hilfe. Von dort wurden Polizei und Rettung verständigt. Die Berufsrettung Wien versorgte die Verletzte notfallmedizinisch und brachte sie danach in ein Krankenhaus.

WEGA nimmt Verdächtigen fest

Polizisten der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse nahmen den 45-jährigen Serben mit Unterstützung der WEGA in seiner Wohnung fest. Er befindet sich laut Polizei in Gewahrsam. Gegen den Mann wurden außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er steht im Verdacht, seine Ehefrau angegriffen zu haben.