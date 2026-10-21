„Ich stech euch ab“: 19-Jähriger soll Mutter und Sohn bedroht haben

Ein 19-Jähriger soll in Wien-Leopoldstadt eine Mutter und ihren Sohn mit einem Klappmesser bedroht haben. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf anhalten und festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, dem 19. Oktober, gegen 22 Uhr in Wien-Leopoldstadt. Ein 18-Jähriger gab laut Polizei an, gemeinsam mit seiner Mutter vor seinem Wohnhaus geraucht zu haben, als ein Mann sie plötzlich angepöbelt haben soll. Anschließend soll der Verdächtige damit gedroht haben, die beiden abzustechen, und ein Klappmesser gezückt haben. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Polizei findet weggeworfenes Messer

Beamte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße konnten den mutmaßlichen Täter unweit des Tatortes anhalten. Mit Hilfe von Zeugenaussagen fanden sie auch das Klappmesser, das der Mann zuvor weggeworfen haben soll. Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 19-jährigen Syrer. Gegenüber den Beamten soll er sich aggressiv verhalten, die Polizisten beschimpft und ihnen Schläge angedroht haben. Der 19-Jährige wurde festgenommen und befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam. Bei seiner Vernehmung zeigte er sich laut Polizei nicht geständig.