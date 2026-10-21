Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Montage auf 5min.at zeigt eine Baustelle und eine Festnahme
Drei Männer sind in der Nacht auf den 21. Oktober auf einer Baustelle eingebrochen.
Wien / 22. Bezirk
21/10/2026
Einbruch

Einbruch auf Baustelle: Polizei ermittelt

In der Nacht auf den 21. Oktober wurden drei Männer dabei beobachtet, wie sie auf einer Baustelle in Wien-Donaustadt eingebrochen sind. Einer der drei ist weiterhin auf der Flucht.

von Marie Jost Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein Mitarbeiter einer Baufirma beobachtete in der Nacht auf gestern drei Männer, die in eine Baustelle eingebrochen waren und anschließend mehrere Kabeltrommeln in einen Kleintransporter verluden. Der Zeuge verständigte daraufhin den Polizeinotruf. Polizisten der Polizeiinspektion Rudolf-Nurejew-Promenade konnten kurze Zeit später zwei der drei mutmaßlichen Täter anhalten. Bei ihnen handelt es sich um zwei 16-Jährige. Dem dritten Tatverdächtigen gelang vorerst die Flucht. Bei diesem dürfte es sich um den Stiefvater eines der beiden Jugendlichen, einen 39-jährigen Mann, handeln.

Polizei bittet um Hinweise

Die Fahndung nach dem Flüchtigen ist in vollem Gange. Die Polizei Rudolf-Nurejew-Promenade bittet um Hinweise zum Aufenthaltsortes des Mannes.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at