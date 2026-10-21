Foto führt Polizei zum Verdächtigen: Bargeld und Wettscheine gestohlen

Nach mehreren mutmaßlichen Taschendiebstählen in Wien hat die Polizei einen 61-Jährigen angehalten. Bei ihm fanden die Beamten einen fremden Ausweis, der einem weiteren Diebstahl zugeordnet werden konnte.

Nach einem Taschendiebstahl in einem Lokal in Wien-Hietzing am 16. Oktober sicherten Polizisten der Polizeiinspektion Am Platz ein Foto des mutmaßlichen Täters. Bei dem Diebstahl waren Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie zwei Wettscheine verschwunden. Am Dienstag, dem 20. Oktober, entdeckten die Beamten den Mann bei Streifengängen wieder. Er soll mehrere Lokale aufgesucht haben, möglicherweise auf der Suche nach weiterer Beute. Schließlich hielten ihn die Polizisten in einem Bankfoyer an.

Fremder Ausweis sichergestellt

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 61-jährigen staatenlosen Mann. Die Beamten stellten außerdem einen fremden Ausweis sicher, den er zuvor wegzuwerfen versucht haben soll. Wie sich herausstellte, konnte das Dokument einem weiteren Diebstahl zugeordnet werden. In einem Café war am selben Tag eine Geldbörse samt Inhalt und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich gestohlen worden. Der 61-Jährige bestritt die Vorwürfe bei seiner Befragung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.