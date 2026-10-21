„9 Plätze – 9 Schätze“: Die blutige Vergangenheit desTürkenschanzparks in Wien

Der Türkenschanzpark in Wien-Währing zählt zu den schönsten Grünanlagen der Stadt. Kaum jemand ahnt jedoch, dass der Park auch an die dramatischen und blutigen Kämpfe während der Türkenbelagerungen Wiens erinnert.

Wien ist in der ORF-Bundesländer-Show am 26. Oktober mit dem Türkenschanzpark vertreten.

Wien ist in der ORF-Bundesländer-Show am 26. Oktober mit dem Türkenschanzpark vertreten.

Seinen Namen verdankt der hübsche Park einer sogenannten „Türkenschanze“. Dabei handelte es sich um eine militärische Erdbefestigung, die von osmanischen Truppen auf der strategisch günstigen Anhöhe im hügeligen Nordwesten Wiens errichtet wurde.

Stellung der Osmanen

Besonders während der Zweiten Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1683 spielte der Hügel eine wichtige Rolle als vorgeschobene Stellung der Osmanen vor den Toren Wiens. Historiker vermuten, dass das Gelände auch bereits bei der ersten Belagerung 1529 militärisch genutzt wurde.

Dramatische Kämpfe

Im September 1683 wurde die osmanische Schanze im Zuge der berühmten Entsatzschlacht um Wien von kaiserlichen Truppen und sächsischen Dragonern zurückerobert. Damit war ein entscheidender Schritt zur Befreiung der Stadt geschafft.

Vom Steinbruch zum Prachtberg

Nach den kriegerischen Zeiten wurde das Gelände jahrhundertelang als Ackerland sowie als Sand- und Schottergrube genutzt. Erst im 19. Jahrhundert setzte sich eine Bürgerinitiative dafür ein, hier eine öffentliche Parkanlage zu errichten. 1888 eröffnete Kaiser Franz Joseph I. schließlich den neuen Türkenschanzpark.