Nach GÃ¼terzug-Crash in Wien: Ã–BB gibt Update zu Bergung und Co.

Im Laufe der Nacht sowie wÃ¤hrend des heutigen Tages wurden nach der Kollision zweier GÃ¼terzÃ¼ge bei Wien-Kledering am Dienstagabend bereits zahlreiche beschÃ¤digte Autos abtransportiert, heiÃŸt es nun seitens der Ã–BB. Aktuell werden noch die verbliebenen Fahrzeuge und GÃ¼terwagen geborgen. FÃ¼r den GÃ¼terverkehr kommt es vor Ort derzeit noch zu „geringfÃ¼gigen betrieblichen EinschrÃ¤nkungen“. Ein entsprechendes BetriebsstÃ¶rungskonzept ist in Kraft, der Personenverkehr ist auch weiterhin nicht betroffen.

Genaues Schadens-AusmaÃŸ noch unklar

Zum genauen AusmaÃŸ der SchÃ¤den an der Eisenbahninfrastuktur kann die Ã–BB noch nichts sagen, das kÃ¶nne erst abschlieÃŸend beurteilt werden, nachdem alle GÃ¼terwÃ¤gen geborgen wurden und eine uneingeschrÃ¤nkte Begutachtung des Unfallorts mÃ¶glich ist. Danach starten die Instandsetzungsarbeiten an der Infrastruktur.

Ã–BB arbeiten an rascher AufklÃ¤rung des Vorfalls

Am Mittwochvormittag hat eine erste Begehung durch die zustÃ¤ndige BehÃ¶rde stattgefunden, auÃŸerdem wurden erste Bodenproben des potentiell verunreinigten Erdreichs genommen. Die Ergebnisse werden zeitnah erwartet. Eine seriÃ¶se Prognose zur Wiederinbetriebnahme der betroffenen Strecke kann erst in den kommenden Tagen gegeben werden. Ebenfalls unklar ist derzeit noch, wie es zur Kollision kommen konnte. Die Ã–BB stehen dazu in engem Austausch mit den zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden und arbeiten umfassend an der raschen AufklÃ¤rung des Vorfalls.