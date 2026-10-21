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Das Bild auf 5min.at zeigt Wolken über Wien.
Bei am Nachmittag sonnigem Wetter gehen die Temperaturen am Donnerstag in Wien deutlich zurück.
Wien
21/10/2026
Am Donnerstag

Kaltfront sorgt für Abkühlung in Wien: Diese Temperaturen erwarten uns

Deutlich kühler als zuletzt geht es am Donnerstag in Wien durch den Tag. Dabei bewegen sich die Temperaturen den ganzen Tag über kaum bis gar nicht. Die Höchstwerte unterschieden sich von den Frühtemperaturen nur geringfügig.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Der Donnerstag, 22. Oktober 2026, startet in Wien trüb und etwas regnerisch. Schon bald klingt der Regen aber ab und die Wolken lockern langsam auf. Die GeoSphere Austria dazu: „Im Laufe des Nachmittags wird es noch sonnig. Der Wind weht lebhaft aus westlicher Richtung, erst gegen Abend flaut er ab.“ Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei um die elf Grad und werden aufgrund der durchziehenden Kaltfront auch kaum ansteigen. Die Höchsttemperaturen am Donnerstag in Wien erreichen nur noch um die 13 bis 14 Grad, so die Experten in ihrer Prognose für die Bundeshauptstadt abschließend.

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