SicherheitslÃ¼cke: Auch Wiener Linien waren betroffen

Eine weltweite IT-SicherheitslÃ¼cke hat auch Auswirkungen auf Ã–sterreich gezeigt: Bei den Wiener Linien kam es dadurch zu stundenlangen AusfÃ¤llen der digitalen Fahrplanauskunft Ã¼ber App und Website.

Eine IT-StÃ¶rung in der Skriptsprache PHP fÃ¼hrte bei den Wiener Linien zu stundenlangen AusfÃ¤llen der Echtzeitdaten in der App â€žWien Mobilâ€œ und auf der Website. Wie eine Pressesprecherin gegenÃ¼ber „oe24“ bestÃ¤tigte, lag die Ursache bei einer externen Datenschnittstelle. Der Fahrbetrieb selbst war demnach aber nicht betroffen, alle Ã–ffis fuhren planmÃ¤ÃŸig.

Sicherheitsexperten warnen vor dieser LÃ¼cke

Nach intensivem Einsatz der IT-Abteilung konnten die Probleme am spÃ¤ten Abend behoben und die App wieder in Betrieb genommen werden. Die Ursache ist die mit der HÃ¶chstrisikostufe 10 bewertete Schwachstelle â€žPHP2Shellâ€œ (CVE-2026-109618, CVE-2026-109619) in ungepatchten PHP-Versionen ab Version 5. IT-Sicherheitsexperten und BehÃ¶rden wie das BSI warnen vor der LÃ¼cke, die Angreifern bereits 15 Minuten nach VerÃ¶ffentlichung erlaubte, ohne Authentifizierung Schadcode einzuschleusen, Websites komplett zu Ã¼bernehmen und Daten zu entwenden.

Vorsorglich mehrere IT-Dienste vorÃ¼bergehend deaktiviert

PHP treibt rund 75 Prozent aller Websites an – darunter verbreitete Systeme wie WordPress, Joomla! oder TYPO3. Das BSI stuft die Risikolage als auÃŸerordentlich hoch ein (â€ž3 / Orangeâ€œ) und rÃ¤t im Zweifel zur Netztrennung. FÃ¼r Endanwender besteht beim Surfen kein direkter Handlungsbedarf, da die LÃ¼cke auf den Servern im Hintergrund liegt und nicht auf den GerÃ¤ten der Nutzer. Aus SicherheitsgrÃ¼nden wurden in Ã–sterreich gestern Abend vorsorglich mehrere IT-Dienste vorÃ¼bergehend deaktiviert.