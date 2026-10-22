Der Kabarettist GÃ¼nter Paal, bekannt als â€žGunklâ€œ, muss sich am heutigen Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht wegen VorwÃ¼rfen des sexuellen Missbrauchs von UnmÃ¼ndigen verantworten.

Neben GÃ¼nther Paal stehen am heutigen 22. Oktober 2026 auch die Mutter und der GroÃŸmutter des Kindes, an dem sich Paal vergangen haben soll, vor Gericht. Ihnen wird schwere Erpressung vorgeworfen. Nicht nur wegen MissbrauchsvorwÃ¼rfen an der Tochter der Zweitangeklagten steht der Kabarettist vor Gericht, sondern auch wegen des Besitzes von missbrÃ¤uchlichem Bildmaterial. Bei einer Durchsuchung seiner RÃ¤umlichkeiten sicherten die BehÃ¶rden einen Computer mit insgesamt 960 Fotos und 19 Videodateien. Paal hatte die Dateien vor Jahren im Internet heruntergeladen und im Mai dieses Jahres Selbstanzeige erstattet.

Fast 160.000 Euro an Schweigegeld

Laut Anklage soll Paal, alias „Gunkl“, im Januar 2025 in der Wohnung der Mutter ein dreijÃ¤hriges MÃ¤dchen sexuell missbraucht haben. Zu der 42-jÃ¤hrigen Frau und der GroÃŸmutter soll er seit Ã¼ber zehn Jahren eine teils bezahlte, familiÃ¤re Beziehung pflegen. Nach dem Vorfall erpressten die Frauen Paal: Mit Drohungen durch ein gewalttÃ¤tiges Familienmitglied und Angst vor EnthÃ¼llungen forderten sie Bargeld. Bis Mai 2026 soll Paal den Frauen an verschiedenen Treffpunkten insgesamt 159.000 Euro Ã¼bergeben haben.

Prozess soll dreieinhalb Stunden dauern

Der Prozess im GroÃŸen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Wien ist auf dreieinhalb Stunden angesetzt; wÃ¤hrend der ErÃ¶rterung der Tat soll die Ã–ffentlichkeit zum Schutz des Opfers ausgeschlossen werden, heiÃŸt es. Sowohl Paal als auch die angeklagten Frauen wollen sich laut ihren AnwÃ¤lten vor dem SchÃ¶ffensenat gestÃ¤ndig zeigen. Da es zu keinem Beischlaf kam, drohen Paal im Fall einer Verurteilung sechs Monate bis fÃ¼nf Jahre Haft, andernfalls lÃ¤ge das StrafausmaÃŸ bei bis zu zehn Jahren. Prozessauftakt im Landesgericht ist um 10.00 Uhr; die Urteile gegen alle drei Angeklagten werden bereits fÃ¼r 13.30 Uhr erwartet.

Proteste vor Landesgericht erwartet

Wegen des groÃŸen medialen Aufsehens und erwarteter Demonstrationen vor dem GerichtsgebÃ¤ude gelten fÃ¼r den Prozess besondere Sicherheitsvorkehrungen. Wie der ORF berichtet, bereite man die Verhandlung in enger Abstimmung mit den SicherheitsbehÃ¶rden sorgfÃ¤ltig vor. Es wird mit Protestierenden vor dem GebÃ¤ude gerechnet. Ziel sei es, allen Angeklagten ein fair organisiertes und menschenrechtskonformes Verfahren zu garantieren.