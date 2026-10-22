100.000 Besucher erwartet: Das plant die Vienna Drive 2027

Aufgrund der groÃŸen Nachfrage der Aussteller haben sich der Wiener Fahrzeughandel und die Austrian Exhibition Experts (AEE) als Initiatoren und Veranstalter entschlossen, die FlÃ¤che um ein Drittel zu vergrÃ¶ÃŸern. Zu den knapp 15.000 Quadratmetern der Halle B kommen weitere 4.500 Quadratmeter der Halle A hinzu.

Angebot wird erweitert

Mit der zusÃ¤tzlichen FlÃ¤che wird auch das Angebot erweitert, berichtet Initiatorin Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels: â€ž70 Fahrzeugmarken von 50 HÃ¤ndlern und MobilitÃ¤tsunternehmen waren bei der letzten Vienna Drive 2026 vertreten. 2027 kann sich das Publikum auf Ã¼ber 100 Fahrzeugmarken und das neue Kompetenzzentrum BIKE freuen. Das ist ein erfreulicher nÃ¤chster Schritt.â€œ

100.000 Besucher erwartet

Nach 86.000 Besuchern bei der letzten MobilitÃ¤tsmesse werden fÃ¼r 2027 bis zu 100.000 erwartet. â€žWir sehen, dass die Messe auch beim Fachpublikum – also Vertretern aus Industrie, Handel, Zulieferern und dem Motorsport – auf groÃŸes Interesse stÃ¶ÃŸtâ€œ, so Obfrau Ernst. â€žDas schafft einen guten Mix, der den fachlichen Austausch und das Netzwerken ermÃ¶glicht.â€œ Die Interessenvertretung der Wiener FahrzeughÃ¤ndler lÃ¤dt dazu am Abend des ersten Messetags in die â€žVienna Drive Loungeâ€œ zum Netzwerktreffen fÃ¼r Aussteller, deren Topkunden und wichtige Partner aus der MobilitÃ¤tsbranche ein.

19.500 Quadratmeter fÃ¼r Autos, MotorrÃ¤der und MobilitÃ¤t

Die nun insgesamt 19.500 Quadratmeter AusstellungsflÃ¤che sind bereits zu 90 Prozent vergeben. Die Teilnehmer der ersten und zweiten Ausgabe sind alle wieder dabei, zudem gibt es einige spannende NeuzugÃ¤nge. Die Vienna Drive 2027 bietet somit einen breiten Mix aus Fahrzeugen mit unterschiedlichsten Antriebstechnologien, ZweirÃ¤dern und ZubehÃ¶r bis hin zur Ladeinfrastruktur. In der Halle A ist eine breite Palette exklusiver Sportwagen sowie eine deutlich grÃ¶ÃŸere Zahl an MotorrÃ¤dern und Rollern ausgestellt. Auch das Red Bull Erzbergrodeo-Fahrerlager mit einigen der aktuellen Rennbikes wird prÃ¤sentiert. 2027 wird die Vienna Drive wieder eine Verkaufsmesse sein, bei der die Besucherinnen und Besucher nicht nur umfassende Beratung bekommen, sondern beim Wiener HÃ¤ndler ihrer Wahl vor Ort einen Kaufvertrag abschlieÃŸen kÃ¶nnen. Einige HÃ¤ndler werden zudem spezielle Messekonditionen anbieten.

Ferien-Messe Wien

Die Ferien-Messe, Ã–sterreichs grÃ¶ÃŸte Messe fÃ¼r Urlaub, Reisen und Freizeit, bringt parallel zur Vienna Drive internationale Destinationen, heimische Urlaubsangebote und persÃ¶nliche Reiseberatung zusammen. Ob Kurzurlaub, Fernreise oder individuelle Entdeckungstour: Hier werden aus ersten Ideen konkrete UrlaubsplÃ¤ne. Diese Kombination aus Vienna Drive und Ferien-Messe hat sich auch aus Sicht des Veranstalters bestens etabliert, wie Clara Wiltschke, geschÃ¤ftsfÃ¼hrende Gesellschafterin der AEE, betont: â€žDie Vienna Drive gewinnt weiter an Fahrt. Die positive Resonanz des Publikums und das groÃŸe Interesse der FahrzeughÃ¤ndler bestÃ¤rken uns darin, das Angebot im dritten Jahr deutlich auszubauen. Mein besonderer Dank gilt der Initiatorin Stephanie Ernst und dem engagierten Team des Wiener Fahrzeughandels.â€œ Das gute Miteinander betont auch Obfrau Ernst: â€žWir arbeiten gemeinsam daran, wie wir das Angebot weiter verbessern kÃ¶nnen, und es ist schÃ¶n zu sehen, wie das Interesse in der Branche und in der BevÃ¶lkerung steigt. Vielen Dank an das gesamte Team fÃ¼r das Engagement und die ProfessionalitÃ¤t.â€œ

Ticketinfos:

Das Tagesticket fÃ¼r die Vienna Drive und die Ferien-Messe Wien ist bis 13. JÃ¤nner 2027 online um 15 Euro statt 17 Euro erhÃ¤ltlich. Jugendliche von 15 bis 18 Jahren, Studierende mit Ausweis sowie Personen ab 62 Jahren und Menschen mit besonderen BedÃ¼rfnissen zahlen im Vorverkauf nur 12 Euro. Kinder bis einschlieÃŸlich 14 Jahre besuchen beide Veranstaltungen kostenfrei. Alle Ticketinformationen und Buchung.