Rund 20 Millionen Euro: So viel geben Wiener zu Halloween aus

Halloween wird immer beliebter. Das zeigt nun auch eine Erhebung der KMU. Wiener geben besonders viel Geld fÃ¼r das Gruselfest aus.

Rund 20 Millionen Euro werden die Wienerinnen und Wiener heuer rund um das Gruselfest am 31. Oktober ausgeben. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien. Wer fÃ¼r Halloween einkauft, gibt heuer im Schnitt 50 Euro aus. Besonders bei den JÃ¼ngeren ist Halloween angekommen. 66 Prozent der 15- bis 29-JÃ¤hrigen wollen heuer feiern. Bei den 30- bis 39-JÃ¤hrigen sind es mit 63 Prozent fast ebenso viele. Erst mit zunehmendem Alter nimmt die Halloween-Begeisterung ab.

Halloween wird gefeiert

â€žMit rund 20 Millionen Euro ist Halloween zwar deutlich kleiner als Mutter- oder Vatertag. Bemerkenswert ist aber, wie selbstverstÃ¤ndlich das Fest fÃ¼r die junge Generation geworden ist: Zwei Drittel der unter 30-JÃ¤hrigen feiern. Damit ist Halloween auch fÃ¼r den Handel zu einem wichtigen Konsumanlass gewordenâ€œ, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

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Wiener kaufen fÃ¼r die Nachbarschaft mit

Halloween verÃ¤ndert dabei auch den Einkauf: Besorgt wird nicht nur etwas fÃ¼r die eigene Feier oder die eigenen Kinder. Sieben von zehn Wienerinnen und Wienern wollen heuer SÃ¼ÃŸigkeiten oder kleine Geschenke an verkleidete Kinder verteilen. Und die werden auch tatsÃ¤chlich unterwegs sein: In Haushalten mit Kindern wollen 60 Prozent der Befragten bei â€žSÃ¼ÃŸes oder Sauresâ€œ mitmachen und von TÃ¼r zu TÃ¼r ziehen. â€žHalloween ist in Wien auch zu einem Nachbarschaftsfest geworden. Man kauft nicht nur fÃ¼r sich und die eigene Familie ein, sondern hat auch etwas fÃ¼r die Kinder aus dem GrÃ¤tzl zu Hause. Wer am 31. Oktober ein Klingeln an der TÃ¼r erwartet, nimmt beim Einkauf lieber noch ein Sackerl SÃ¼ÃŸigkeiten mehr mitâ€œ, sagt Gumprecht.

SÃ¼ÃŸigkeiten klar auf Platz eins

Entsprechend fÃ¤llt der Blick in den Einkaufskorb aus: 89 Prozent jener Wienerinnen und Wiener, die fÃ¼r Halloween einkaufen, besorgen SÃ¼ÃŸigkeiten. 46 Prozent kaufen KostÃ¼me, 37 Prozent gruselige Dekoration und 34 Prozent ZierkÃ¼rbisse. Auch Schminke, Schmuck und Accessoires werden gekauft (28 Prozent). Damit verteilt sich das Halloween-GeschÃ¤ft auf mehrere Branchen – vom Lebensmittelhandel Ã¼ber KostÃ¼m- und SpielwarengeschÃ¤fte bis zu Drogerien sowie Deko- und GeschenkartikelgeschÃ¤ften. Was zu Halloween gekauft wird, zeigt sich auch ganz konkret in den Regalen: Bei SÃ¼ÃŸigkeiten sind kleine, einzeln verpackte Portionen zum Verteilen gefragt, daneben gibt es saure Vampire, Fruchtgummi-Skelette und andere Halloween-Editionen. â€žZu Halloween wird lÃ¤ngst nicht mehr nur genascht, das Gruselfest wird immer mehr inszeniert. Manche Wohnung schaut Ende Oktober kurzfristig aus wie eine AuÃŸenstelle vom Gruselkabinettâ€œ, sagt Gumprecht. Bei der Dekoration finden sich neben KÃ¼rbis und Spinnennetz auch Skelette, Geister sowie leuchtende oder bewegliche Gruselfiguren. Bei den KostÃ¼men bleiben Hexe, Vampir und Skelett gefragt, gleichzeitig liefern aktuelle Filme, Serien und Popkultur Ideen fÃ¼r Verkleidungen. Auch Masken, Kunstblut, Schminke und einzelne Accessoires spielen dabei eine Rolle.

Halloween-EinkÃ¤ufe vor allem im GeschÃ¤ft

Von den Halloween-Ausgaben profitiert vor allem der stationÃ¤re Handel. 85 Prozent der Halloween-KÃ¤uferinnen und -KÃ¤ufer wollen ihre Besorgungen vor Ort machen. 38 Prozent kaufen (auch) online. â€žHalloween lebt auch vom spontanen Einkauf. Man entdeckt eine Dekoration, probiert ein KostÃ¼m oder nimmt noch schnell einen KÃ¼rbis und SÃ¼ÃŸigkeiten mit. Genau solche AnlÃ¤sse bringen zusÃ¤tzliche Frequenz in unsere Wiener EinkaufsstraÃŸenâ€œ, so Gumprecht abschlieÃŸend.