Nach jahrelangem Leidensweg steht die kleine Leonie (4) aus Wien vor einer lebensrettenden Krebstherapie in Deutschland. Doch ausgerechnet die Reise zur Behandlung droht der Familie nun der finanzielle Ruin.

Leonie, ein erst vierjÃ¤hriges MÃ¤dchen aus Wien, kÃ¤mpft seit den ersten Tagen ihres Lebens gegen schwere gesundheitliche RÃ¼ckschlÃ¤ge. Nach jahrelangen Strapazen steht die kleine Familie, bestehend aus Leonie, ihrer alleinerziehenden Mutter und der GroÃŸmutter, nun vor ihrer bisher schwersten PrÃ¼fung: Neben einer Krebsdiagnose des Kindes drohen der alleinerziehenden Mutter durch eine lebensnotwendige Behandlung im Ausland bÃ¼rokratische HÃ¼rden.

Leonie verbringt schon fast ihr ganzes Leben im Krankenhaus

Leonies Leidensweg begann unmittelbar nach der Geburt mit einer Fehlbildung im Darmbereich. Erst der vierte operative Eingriff brachte Linderung. Kurz darauf machten Herzprobleme zwei weitere Operationen erforderlich. Als sich der Gesundheitszustand stabilisierte und das MÃ¤dchen sich bereits auf den anstehenden Kindergartenstart freute, kehrten die Schmerzen zurÃ¼ck. Das Leben des MÃ¤dchens findet seitdem fast ausschlieÃŸlich im Wiener AKH statt. Leonies Mutter verbringt jeden Tag bei ihrer Tochter, um bestmÃ¶glich fÃ¼r sie da zu sein und ihr Leben so gut es geht zu erleichtern.

Diagnose Gehirntumor und geplante Strahlentherapie

Umfassende Untersuchungen brachten schlieÃŸlich die niederschmetternde Gewissheit: Die Ã„rzte diagnostizierten einen Gehirntumor sowie Metastasen im Kopf- und auch bereits im RÃ¼ckenbereich. Es folgten intensive Chemotherapien, die Leonie sichtlich mitnahmen. Um ihr eine lebensrettende, gezielte Strahlentherapie zu ermÃ¶glichen, erteilten die behandelnden Ã„rzte die Genehmigung fÃ¼r eine Behandlung im deutschen Essen. Die Erfolgsquote in der Spezialklinik soll bei etwa 90 Prozent liegen.

Neue Sorgen durch ExistenzÃ¤ngste

Mit der anstehenden Reise nach Deutschland zeichnen sich fÃ¼r die alleinerziehende Mutter Elisabeth jedoch neue Probleme ab. Da sie aufgrund der pflegeintensiven Monate Leistungen des Arbeitsmarktservice (AMS) bezieht, droht ihr durch die Bekanntgabe des Auslandsaufenthalts der vorÃ¼bergehende Verlust der Notstandshilfe sowie des Sozialversicherungsschutzes. Auch die Unterkunft fÃ¼r die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland muss gestemmt werden: Sechs bis acht Wochen wird die kleine Familie fÃ¼r die Behandlung in Essen bleiben mÃ¼ssen.

Initiative bÃ¼ndelt UnterstÃ¼tzung

Auf die Notsituation aufmerksam geworden, haben der Eventmanager Thomas Hetlinger und seine Frau Elena eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Hetlinger, der sich seit Ã¼ber 10 Jahren privat fÃ¼r schwerkranke Kinder engagiert, konnte Ã¼ber sein Netzwerk innerhalb von drei Tagen bereits 2.950 Euro sammeln. Unter dem Motto â€žKinder fÃ¼r Leonieâ€œ ist nun ein Benefiz-Kinderflohmarkt geplant, dessen ErlÃ¶se aus VerkaufsstÃ¤nden, einer Tombola und einer Versteigerung der Familie zugutekommen sollen. Das erklÃ¤rte Ziel der Veranstaltung liegt bei einer Spendensumme von mindestens 10.000 Euro.

Â©Christine FrÃ¶schl Â©Christine FrÃ¶schl Â©Thomas Hetlinger

Auch die Prominenz unterstÃ¼tzt

Bei der Veranstaltung am 21. November werden auch prominente GÃ¤ste anwesend sein, um dem wichtigen Anliegen noch mehr Nachdruck zu verleihen. GegenÃ¼ber 5 Minuten betont der Veranstalter Hetlinger: „Die Kinder sollen Ã¼berrascht werden, aber euch verrate ich schon ein paar Namen: Rapid-Legende Stephan Marasek, Zoran Barisic, der Krone-Vorturner Philip Jelinek und Jazz Gitti. Weitere PersÃ¶nlichkeiten werden ebenfalls den Weg nach HÃ¼tteldorf antreten.â€œ Der gesamte ReinerlÃ¶s der Veranstaltung kommt allein Leonie und ihrer Familie zugute. Wer nicht zur Veranstaltung kommen kann und trotzdem helfen mÃ¶chte, kann auch online spenden. „Jede Spende, jeder Beitrag und jede helfende Hand kann dazu beitragen, Leonie und ihre Mutter in dieser schwierigen Zeit zu unterstÃ¼tzen“, so Hetlinger abschlieÃŸend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 13:30 Uhr aktualisiert