Serien-Ladendieb in Favoriten nach sieben gestohlenen Jeans festgenommen

Sieben Jeans geklaut, den Kassenbereich passiert und direkt in die FÃ¤nge des Ladendetektivs gelaufen: In Wien-Favoriten ging den Beamten gestern Abend ein mutmaÃŸlicher Serien-Dieb ins Netz.

Ein mutmaÃŸlicher gewerbsmÃ¤ÃŸiger Ladendieb ist gestern Abend, dem 21. Oktober 2026, in Wien-Favoriten auf frischer Tat erwischt worden. Ein 37-jÃ¤hriger rumÃ¤nischer StaatsangehÃ¶riger hatte in einem BekleidungsgeschÃ¤ft sieben Jeanshosen in eine mitgebrachte Tasche gesteckt und wollte den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen.

Mann bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls angezeigt

Der Ladendetektiv des GeschÃ¤fts reagierte sofort und hielt den Mann noch vor Ort an. Die herbeigerufenen Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Van-der-NÃ¼ll-Gasse Ã¼bernahmen die Ermittlungen und stellten rasch fest, dass der 37-JÃ¤hrige kein Unbekannter ist: In den vergangenen Monaten war er bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls angezeigt worden. Aufgrund des dringenden Verdachts des gewerbsmÃ¤ÃŸigen Diebstahls ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die Festnahme des Mannes an. Er wurde umgehend in eine Justizanstalt Ã¼berstellt.