Ein dramatischer Verkehrsunfall hat sich gestern im 10. Wiener Gemeindebezirk ereignet. Auf der Kreuzung QuellenstraÃŸe / Leebgasse kollidierte ein 23-jÃ¤hriger Motorradfahrer mit einem Auto und wird lebensgefÃ¤hrlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen und ersten Zeugenaussagen war der 23-JÃ¤hrige am 21. Oktober 2026 gegen 15.00 Uhr mit mutmaÃŸlich hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er im Kreuzungsbereich in Wien Favoriten zum ZusammenstoÃŸ kam. Ein 42-jÃ¤hriger Autofahrer war gerade Begriffen, die QuellenstraÃŸe aus der Leebgasse kommend zu Ã¼berqueren, als der Motorradfahrer in den Wagen krachte.

Auf die Fahrbahn geschleudert: Schwerstverletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann von seinem Zweirad geschleudert und blieb schwerstverletzt auf der Fahrbahn liegen. EinsatzkrÃ¤fte der Berufsrettung Wien Ã¼bernahmen die Erstversorgung vor Ort und stabilisierten den VerunglÃ¼ckten, ehe er per Notarzthubschrauber in ein Wiener Spital transportiert wurde.

Autofahrer blieb unverletzt

Der 42-jÃ¤hrige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb kÃ¶rperlich unverletzt. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zum Hergang Ã¼bernommen.