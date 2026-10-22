Urteile im Gunkl-Prozess: Mehrere SchuldsprÃ¼che

Die Urteile im Gunkl-Prozess rund um Kabarettist GÃ¼nther Paal alias "Gunkl" sind gefallen. Neben dem KÃ¼nstler selbst wurden auch die beiden mitangeklagten Frauen verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskrÃ¤ftig.

GÃ¼nther Paal alias „Gunkl“ wurde wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und im Zusammenhang mit Missbrauchsdarstellungen MinderjÃ¤hriger zu drei Jahren verurteilt. Die Erstangeklagte (GroÃŸmutter des Kindes) wurde zu zwei Jahren und drei Monaten, die Zweitangeklagte (Mutter des Kindes) zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Bei den beiden ist es um den Vorwurf der schweren Erpressung gegangen. Alle drei Haftstrafen sind unbedingt, die Urteile sind aktuell noch nicht rechtskrÃ¤ftig.

Was war geschehen?

Paal soll sich an einem damals dreijÃ¤hrigen Kind vergangen und sich schlieÃŸlich selbst angezeigt haben. Daraufhin soll er von der Mutter und GroÃŸmutter des Kindes erpresst worden sein. Insgesamt sei es um fast 160.000 Euro an Schweigegeld gegangen, die bis Mai 2026 geflossen sein sollen, heiÃŸt es. Mehr zum Fall kÃ¶nnt ihr auch hier nachlesen: Wegen Kindesmissbrauchs: „Gunkl“ steht heute vor Gericht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 14:32 Uhr aktualisiert