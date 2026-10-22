5 Festnahmen, 60 Kilo Marihuana: Polizei gelingt Schlag gegen Drogenszene

Den Beamten der Einsatzgruppe zur BekÃ¤mpfung der StraÃŸenkriminalitÃ¤t ist es dabei am 22. September bereits gelungen, im Rahmen eines Schwerpunktes fÃ¼nf mutmaÃŸliche DrogenhÃ¤ndler zu identifizieren, anzuhalten und vorlÃ¤ufig festzunehmen. Zudem wurden noch zwei mutmaÃŸliche Bunkerwohnungen im 17. und 19. Bezirk durchsucht. Die Beamten haben dabei rund 60 Kilo Marihuana und 3,6 Kilo Kokain sowie 1.500 Euro Bargeld in szenetypischer StÃ¼ckelung und zwei gefÃ¤lschte Personalausweise gefunden. Die TatverdÃ¤chtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht, die Beantragung der Untersuchungshaft wurde fÃ¼r alle fÃ¼nf Festgenommenen in Aussicht gestellt.