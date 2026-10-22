Skip to content
Meine Region Ã¤ndern

WÃ¤hle deine Region fÃ¼r personalisierte Inhalte

Meine Region Ã¤ndern

WÃ¤hle deine Region fÃ¼r personalisierte Inhalte

/ Â©LPD Wien
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Drogen und das Geld.
Einiges an Drogen, Bargeld und Co. wurde sichergestellt.
Wien
22/10/2026
In Wien

5 Festnahmen, 60 Kilo Marihuana: Polizei gelingt Schlag gegen Drogenszene

Der Wiener Polizei ist ein krÃ¤ftiger Schlag gegen die organisierte DrogenkriminalitÃ¤t gelungen. FÃ¼nf Personen wurden festgenommen, kiloweise Drogen sichergestellt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur KÃ¤rnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(99 WÃ¶rter)
WÃ¤hlen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Den Beamten der Einsatzgruppe zur BekÃ¤mpfung der StraÃŸenkriminalitÃ¤t ist es dabei am 22. September bereits gelungen, im Rahmen eines Schwerpunktes fÃ¼nf mutmaÃŸliche DrogenhÃ¤ndler zu identifizieren, anzuhalten und vorlÃ¤ufig festzunehmen. Zudem wurden noch zwei mutmaÃŸliche Bunkerwohnungen im 17. und 19. Bezirk durchsucht. Die Beamten haben dabei rund 60 Kilo Marihuana und 3,6 Kilo Kokain sowie 1.500 Euro Bargeld in szenetypischer StÃ¼ckelung und zwei gefÃ¤lschte Personalausweise gefunden. Die TatverdÃ¤chtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht, die Beantragung der Untersuchungshaft wurde fÃ¼r alle fÃ¼nf Festgenommenen in Aussicht gestellt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

Â© 2026 - 5min.at